26 Temmuz 2021 Pazartesi 14:36 - Güncelleme: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 14:42

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın siyasi ve stratejik sonucu 47 yıl sonra vasat bulmuş, Kıbrıs Türk devleti ufukta görünmüştür. Ok yaydan çıkmış, artık geriye dönüş yolu kapanmıştır" açıklamasını yaptı.

Bahçeli: Kıbrıs'ta iki ayrı devlet varlığı artık herkesçe kabul edilmelidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın, 20 Temmuz 2021'de açıkladığı Cumhurbaşkanlığı binası ile parlamento binası yapılma hedefi betonlaşmanın, yeni bir inşaat hamlesinin değil, bağımsız bir devlet halinin ilk harcıdır.