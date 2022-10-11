MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki! ''Siyaseti siyaset, yolu yol değil''

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşmalarından satır başları:

Kabuk bağlamış yaraları deşerek siyaset üretilemez

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun siyaseti siyaset değil, yolu yol değil

Türkiye'nin barışması için bir küslük olması gerekiyor. Türkiye'deki küsler nerededir? Kılıçdaroğlu'nun görüp de bizim göremediğimiz şey nedir?

Aklı arkada tutup ahmaklığı kılavuz yapan Kılıçdaroğlu'nun hali budur. Türk milleti birlik ve beraberliğin iftiharıdır

Türkiye'de başörtüsü sorunu bitmiş, mağduriyetler dönemi kapanmıştır. Kılıçdaroğlu'nun teklifi samimiyetsiz, sahtekarlık ve saçmalıktır

CHP'nin hazırladığı kanun teklifi tutarsızdır

Kılıçdaroğlu samimiyse anayasa değişikliği teklifine 'evet' desinler, MHP değişikliğe sonuna kadar var

CHP'den milli irade ve inanç hürriyetine saygı bekliyoruz

Saz bizim, söz bizimdir. Cami nasıl bizimse cemevi de bizimdir

Alevi kardeşlerimizle ne ayrımız ne de gayrımız vardır. Hamdolsun hepimiz Müslümanız



Milli birliğimiz yara alır, kardeşliğimiz sarsılırsa telafisi zor olur

Büyük Türk milletini meydana getiren beşeri varlığın bir bölümünün Alevi olduğunu ve bu kardeşlerimizin bazı beklentileri olduğunu söylemiştim

Alevi İslam inancına sahip vatandaşlarımızın haklı talepleri vardır. Bu talepler karşılanmalı ve geniş bir uzlaşma zemini oluşturulmalıdır

Alevilik siyasi istismar ve rant aracı olarak kullanılmamalıdır, iktidar alanı olarak görülmemelidir

Alevi kardeşlerimiz Cemevini ibadethane olarak görüyorsa, ki öyledir. Bize düşen de bunu desteklemektir

Artık enerji ihtiyacını güvenceye alma stratejisinin önümüzdeki dönemde dış politikaların ana parametresi olacağı anlaşılmaktadır

Avrupa'ya enerji nakleden kuzey rotası artık güvensizdir. Orta Doğu, Doğu Akdeniz ve Kafkasya'daki zengin gaz ve petrol kaynaklarının Avrupa'ya taşınmasında en emin ve güvenli terminal Türkiye'dir.

Ülkemizin Libya ile imzaladığı Hidrokarbon Anlaşması tarihi niteliktedir. Batılı ülkeleri rahatsız etmiştir

Türkiye'nin Putin'e teslim olduğunu öne süren İYİ Parti başkanı bu işlerden pek anlamaz. Dış politikayı bilmez

Türkiye savaşın değil barışın tarafındadır. Barışın tesisi temel amacımızdır

Temennimiz Rusya ile Ukrayna arasında barış masasının İstanbul'da kurulmasıdır

Zillet İttifakı kuru gürültü yapsa da ülkemiz enerji jeopolitiğinde kilit bir aktördür

(Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretine tepki!) ABD'ye gitmesi düşüncesizliktir. Herkes biliyor ki adaylık için işaret, icazet almaya gittin