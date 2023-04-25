MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Niğde'de "14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende" mitinginde konuşuyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Türkiye'nin doğruluş müjdesiydi. Siyasi muhalefet, dış bağlantılı sipariş ile yeni hükümet sistemini karalamak için her çirkinlikten medet umdu. Devamlı çamur attılar. Ağızlarından bir kez olsa hayır çıkmadı. Tek adam rejimi dediler, hükümet sistemi ile rejimi birbirine karıştırdılar. Şahsım rejimi dediler, diktatörlük var dediler.

"BAL GİBİ MUHALEFET DESPOTLUĞUDUR"

Yaşadığı vatanı kundaklamaya teşebbüsün adı demokrasi değil, bal gibi muhalefet despotluğudur. Zillet demek alçalma demektir. Niğde'yi zillete çekmeye hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. Biz karşımızdaki muhalefet yapısına zillet demeyelim de ne diyelim. Bunları daha nasıl tarif edelim.

"KILIÇDAROĞLU BOŞUNA UĞRAŞMASIN"

Soruyorum. Seçimlere hazır mısınız? Vakit geldiğinde sandığa gidecek misiniz? MHP'nin Niğde adaylarını seçerek TBMM'ye gönderecek misiniz, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a oy verecek misiniz? Niğde bu kanaatteyse Kılıçdaroğlu boşuna uğraşmasın. Boş yere sağda solda yalan mesaisine girmesin.