İSTANBUL 21°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Nisan 2023 Salı / 5 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4241
  • EURO
    21,3488
  • ALTIN
    1239.95
  • BIST100
    4905.17
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Boşuna uğraşmasın...
Politika

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Boşuna uğraşmasın...

Partisinin Niğde mitinginde konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Soruyorum. Seçimlere hazır mısınız? Vakit geldiğinde sandığa gidecek misiniz? MHP'nin Niğde adaylarını seçerek TBMM'ye gönderecek misiniz, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a oy verecek misiniz? Niğde bu kanaatteyse Kılıçdaroğlu boşuna uğraşmasın. Boş yere sağda solda yalan mesaisine girmesin' dedi.

25 Nisan 2023 Salı 17:14 - Güncelleme:
ABONE OL

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Niğde'de "14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende" mitinginde konuşuyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Türkiye'nin doğruluş müjdesiydi. Siyasi muhalefet, dış bağlantılı sipariş ile yeni hükümet sistemini karalamak için her çirkinlikten medet umdu. Devamlı çamur attılar. Ağızlarından bir kez olsa hayır çıkmadı. Tek adam rejimi dediler, hükümet sistemi ile rejimi birbirine karıştırdılar. Şahsım rejimi dediler, diktatörlük var dediler.

"BAL GİBİ MUHALEFET DESPOTLUĞUDUR"

Yaşadığı vatanı kundaklamaya teşebbüsün adı demokrasi değil, bal gibi muhalefet despotluğudur. Zillet demek alçalma demektir. Niğde'yi zillete çekmeye hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. Biz karşımızdaki muhalefet yapısına zillet demeyelim de ne diyelim. Bunları daha nasıl tarif edelim.

"KILIÇDAROĞLU BOŞUNA UĞRAŞMASIN"

Soruyorum. Seçimlere hazır mısınız? Vakit geldiğinde sandığa gidecek misiniz? MHP'nin Niğde adaylarını seçerek TBMM'ye gönderecek misiniz, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a oy verecek misiniz? Niğde bu kanaatteyse Kılıçdaroğlu boşuna uğraşmasın. Boş yere sağda solda yalan mesaisine girmesin.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.