MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları:

Türkiye'miz tarihi bir eşiktedir. Hiçbir başarı, hiçbir gelişme zahmetsiz olamaz.

İçi akrep dolu altın kabın etrafında el ovuşturup pay kapmanın telaşına düşen, iç alemi tanımadan dışıyla alakadar olan, özel ve içeriye değil de görünen ve gösterilenle ilgilenen yağmacı aymazların bu müjdeye uzak kalacağı çok açıktır.

Merhum Türkeş Bey'in iki emaneti, MHP ve Ülkü Ocakları emin ve ehil ellerdedir, layıkıyla temsil edilmektedir.

Siyasi hayatları boyunca devamlı istasyon değiştirerek ne kemiksiz menfaat düşkünü olduklarını belgeleyenler fitnenin silahına sarılmışlardır.

"Terörsüz Türkiye" hedefine cephe açan düzenbaz, fitnebaz ve matrabaz siyaset cambazlarının haysiyetlerindeki zaafı, hüviyetlerindeki zayıflığı görüyor bunların alayının beş para etmez ciğerini yakından biliyoruz.

Öğretmenlik cevheri özenle ve özgüvenle işleyen sanatkarlık, şahsiyeti kalem, kelam ve kitap teknesinde yoğuran âli cenaplık, geçmişi özümseyip geleceğin sahnesini kuran sancaktarlıktır.

Türkiye'nin sahip olduğu öğrenci kapasitesi pek çok ülkenin toplam nüfusundan daha fazladır.

Ülkemizin önüne koyduğu hedeflere ulaşabilmesinin yolu, hızı ve kalitesi öğretim kadrosunun niteliği ve huzuruyla doğrudan ilişkilidir.