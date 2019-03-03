MHP Genel Başkanı Bahçeli: HDP ile ittifak kurup, PKK'nın tutsağı yapmaya heveslenenler 31 Mart'ta milli şamarı yiyecektir

-Zafer ancak inananlarındır, çok isteyenlerindir. Olduğu gibi görünmeyenlerle, göründüğü gibi olmayan hayal kırıklığı yaşatmaya mahkumdur

-Çizgimiz bellidir. Yarım asırlık muhteşem bir millet eserini kazaya, belaya uğratmadan hak ettiği yere taşımaya çalışıyoruz. Bugünlere kolay gelmedik. Sabrettik, dayandık ve inandık. Şimdi hak verenler çoğaldı.

-Oyalanmaya, yerimizde saymaya vaktimiz yoktur. Fitne, fesada tahammülümüz, gevşekliğe ve yılgınlığa tahammülümüz yoktur. Şehitlerimizin emanetlerini kesinlikle lekelemeyeceğiz, harama bulaşmayacağız.

-Başkentimizin onurunu, itibarını korumak zorundayız. Ankara dün zillete teslim olmadı yine teslim olmayacaktır. Ankara demek Türkiye demektir, milli mücadele demektir

-Ankara tam bağımsızlıktır. HDP ile ittifak kurup, PKK'nın tutsağı yapmaya heveslenenler 31 Mart'ta milli şamarı yiyeceklerdir