MHP Genel Başkanı Bahçeli: HDP ile ittifak kurup, PKK'nın tutsağı yapmaya heveslenenler 31 Mart'ta milli şamarı yiyecektir
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Ankara İl Başkanlığı hizmet binasında basın toplantısı düzenledi. Bahçeli: ' 'Ankara tam bağımsızlıktır. HDP ile ittifak kurup, PKK'nın tutsağı yapmaya heveslenenler 31 Mart'ta milli şamarı yiyecektir' dedi.
-Zafer ancak inananlarındır, çok isteyenlerindir. Olduğu gibi görünmeyenlerle, göründüğü gibi olmayan hayal kırıklığı yaşatmaya mahkumdur
-Çizgimiz bellidir. Yarım asırlık muhteşem bir millet eserini kazaya, belaya uğratmadan hak ettiği yere taşımaya çalışıyoruz. Bugünlere kolay gelmedik. Sabrettik, dayandık ve inandık. Şimdi hak verenler çoğaldı.
-Oyalanmaya, yerimizde saymaya vaktimiz yoktur. Fitne, fesada tahammülümüz, gevşekliğe ve yılgınlığa tahammülümüz yoktur. Şehitlerimizin emanetlerini kesinlikle lekelemeyeceğiz, harama bulaşmayacağız.
-Başkentimizin onurunu, itibarını korumak zorundayız. Ankara dün zillete teslim olmadı yine teslim olmayacaktır. Ankara demek Türkiye demektir, milli mücadele demektir
-Ankara tam bağımsızlıktır. HDP ile ittifak kurup, PKK'nın tutsağı yapmaya heveslenenler 31 Mart'ta milli şamarı yiyeceklerdir
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