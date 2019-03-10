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MHP Genel Başkanı Bahçeli: CHP, ateşle oyun olmayacağını eninde sonunda öğrenecektir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Eskişehir'de konuştu. Bahçeli: ' Zillet ittifakı 31 Mart'ta duvara toslayacaktır. CHP, ateşle oyun olmayacağını eninde sonunda öğrenecektir' dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Eskişehir'de Cumhur İttifakı mitinginde yaptığı konuşmada, yaklaşan yerel seçimlerde Eskişehir'in umutlarının Cumhur İttifakı ile yeşereceğini söyledi.

Eskişehir'in sis perdesinin aralanması gerektiğini belirten Bahçeli, "Zillet ittifakının şımarıklığına bu şehrimizde el ele, omuz omuza ve birlikte mutlaka son vereceğiz. Cumhur İttifakı, Eskişehir'in önünü açacaktır. İnancım ve umudum budur. Cumhur İttifakı, Eskişehir'i çantada keklik görenlerin hesabını bozacak, uykularını kaçıracak, ezberlerini alt üst edecektir." ifadelerini kullandı.

"Atatürk'ün kemiklerini sızlatmaktan hiçbir rahatsızlık duymamaktadır"

Bahçeli, CHP ile HDP'nin ittifak halinde olduğunu dile getirerek, bu nedenle Eskişehirlilerin CHP'yi affetmeyeceğini anlattı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"CHP Genel Başkanı siyaseten iflas etmiştir, HDP ile poz vermekten, Türk düşmanlarıyla kol kola girmekten, aziz Atatürk'ün kemiklerini sızlatmaktan hiçbir rahatsızlık duymamaktadır. Cumhuriyeti kuran CHP nerede, bugünkü CHP nerede. CHP işgal edilmiş, yabancı hayranlarının, emperyalist emellerin çekim alanına girmiştir. Eskişehir millidir, ahlaklıdır. PKK'ya el uzatan, YPG'ye umut bağlayan, FETÖ'cülerle aynı kareye düşen zillet ittifakını sırtından silkeleyip atacaktır."

"Nöbet sırası Cumhur İttifakı'nındır"

Bahçeli, muhalefetin metal yorgunluğu içinde olduğunu ifade etti.

İş yapmaktan daha çok laf üretmeyi önceliğine alan siyasetçilerin devrinin kapanması gerektiğini söyleyen Bahçeli, şunları kaydetti:

"Bu devran değişmelidir. Eskişehir küllerinden yeniden doğmalıdır. Allah'ın izniyle de doğacaktır. Eskişehir hiç kimsenin tutsağı, hiç kimsenin oyuncağı, hiç kimsenin arka bahçesi değildir. Eskişehir, Türkiye'nin özetidir. Kim bu şehirde taş üstüne taş koymuşsa, kimin bu memlekete toplu iğne kadar hizmeti dokunmuşsa teşekkür eder, 'Allah razı olsun' deriz. Yapılanları inkar etmeyiz çünkü zillet ittifakı gibi inkarcı değiliz. Çalışmaları yok saymayız çünkü Allah'tan korkar, kuldan utanırız. Eskişehir'de kutlu bir değişimin zamanı gelmiştir. Nöbet sırası Cumhur İttifakı'nındır."

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