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Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Cumhurbaşkanımız çok büyük bir gayret içerisinde

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Böyle bir dönem içerisinde devletimiz güçlüdür. Ülkemizin yönetimi Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve değerli kadro arkadaşlarıyla çok büyük bir gayret içerisinde her türlü yarayı, her türlü felaketi, her türlü olmazı ortadan kaldırmak için gece gündüz gayret göstermektedirler.' dedi.

12 Mart 2023 Pazar 18:44 - Güncelleme:
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Cumhurbaşkanımız çok büyük bir gayret içerisinde
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Kahramanmaraş merkezli depremlerde ülkenin büyük felaketle karşı karşıya kaldığını belirterek, "Böyle bir dönem içerisinde devletimiz güçlüdür. Ülkemizin yönetimi Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve değerli kadro arkadaşlarıyla çok büyük bir gayret içerisinde her türlü yarayı, her türlü felaketi, her türlü olmazı ortadan kaldırmak için gece gündüz gayret göstermektedirler." dedi.

Türkiye Cumhuriyeti devletinin bütün unsurlarıyla depremin felaketinin aşılmasında üstün gayret gösterdiğini vurgulayan Bahçeli, "Bu acı büyüktür. Değerli Samandağlılar bunu görmemezlikten gelemeyiz, bunu hafife alamayız, sorunların çözümünde gecikme içerisinde olamayız." diye konuştu.

Bahçeli, birlik ve beraberliğin korunması, kardeşliğin pekişmesi ve dayanışma ruhunun artmasının önemine işaret ederek, "Milletçe bu ülkenin insanları olarak, bu yaranın kapanmasında yönetimin yanında bulunma arzusu inşallah çok kısa süre içerisinde ülkeyi mutlu, devletimizi güçlü, birlik ve beraberliğimizi de pekişmiş olarak ortaya koyacaktır." ifadesini kullandı.

  • MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
  • samandağ
  • hatay

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