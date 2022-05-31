MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor

Bahçeli'nin açıklamalarından bazı satırbaşları:

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne dikilen fidanlar büyüyecek, ağaçlar her insanımızı gövdesine alacaktır. Buna tahammülsüzlük gösteren CHP'den İP'ine kadar alayı çölleşmiş siyasetlerinin kurbanı olacaklardır. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nden yeni bir Gezi çıkarmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Millet bahçesinin milletimize, İstanbulumuza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.

Son günlerde arka arkaya şehit haberleri alıyoruz. Pençe Kilit'te şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmetler, tedavi altındaki kahramanlarımıza da Allah'tan şifa diliyorum. Hiçbir terör örgütü, cani, işbirlikçi Türkiye'nin karşısında duramayacaktır. Terörle mücadele hak ile batılın, kahramanlık ile korkaklığın en haklı mücadelesidir. Türkiye bölücülüğün kökünü kurutmaya bütün milli güç unsurları ile kararlıdır.

Terörle mücadelemiz aynı şekilde Türkiye düşmanı mihraklarla mücadeledir. Ellerindeki silahı verenler de teröristtir. Türkiye'nin, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine itirazı boşuna değildir. Bunları temsil edenlerin ülkemize gelerek Türkiye'yi ikna gayretleri boşa emektir. Bu ülkeler samimi değildir. İsveç yönetimi kendi başkentinde bölücü teröristlerin Türkiye aleyhtarı gösterilerine hala sessizdir.

Türkiye'nin, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine itirazı boşuna değildir. Bu ülkeleri temsil edenlerin, ülkemize gelerek Türkiye'yi ikna gayretleri boşa emektir. Çünkü bu ülkeler samimi değildir

Yunanistan'ın ABD'den F-15 ve F-16 savaş uçakları ile ilgili talebi, Türkiye'yi kötüleme ısrarı, Gayri Askeri Statüdeki Adalar'ı yoğun olarak silahlandırması, barışa değil kutuplaşmaya ve sonucu silaha açılacak bir sürece davetiyedir

Akdeniz ve Ege'de gerilimi tırmandıran Yunanistan ateşle oynamaktadır. ABD'nin Yunanistan'da kurduğu 9 askeri üs milli kimliğimize tehdittir. Miçotakis, vandal dedelerinden ders almamıştır. Anlaşılan denizin dibini canı tekrar çekmektedir.

Biz 12 adayı unutmadık, unutmayacağız. Bir gün asıl sahibine geçeceği günleri de mutlaka göreceğiz.

12 Ada, Türkiye'den haksızca ve ayak oyunları ile gasp edilmiştir. Bu adaları Çanakkale Boğazı ile İstanbul'un güvenliğinden ayrı düşünmek imkansızdır