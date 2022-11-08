Kriz beklentilerini boşa çıkardı: AK Parti'nin HDP ziyareti son derece doğaldır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar;

Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyetin doğuşunu sağladı. Atatürk yetim büyüdü ama milletini yetim bırakmadı. Atatürk demek, milli mücadelenin başı, Cumhuriyetin başarısı demektir. Atatürk kurucu bir liderdir, ömrünü Türk milletine vakfetmiştir. Türk devlet zincirinin halkaları kesinlikle iç içe geçmiştir. Biri olmadan diğerinin ne anlamından ne varlığından bahsedilemez. Atatürk, Türk milletinin ortak paydasıdır. Atatürk, Türk milletinin iradesini Türk Milliyetçiliğiyle perçinlemiştir. 10 Kasım bir matem günü değil, yaşanmış onca hadisenin bir idrak günüdür. Atatürk'ün kurduğu partinin başındaki zat maalesef emperyalistlerin eline düşmüştür. Gazi Mustafa Kemal'in emaneti MHP ve Cumhur İttifakı'dır.

Ölümünün 84. yıl dönümünde Atatürk'ü rahmetle, minnetle yad ediyorum. Cumhuriyete yıkım projesi diyenler inanıyorum ki yıkılacak, cumhuriyet sonsuza dek yaşayacaktır.

Bizim için milli hafızada yer etmiş her toprak parçası vatandır ve öyle kalacak. Türk milleti belini doğrulmuş, düştüğü her muhitten doğrulup kalmıştır. Mazlumların sesi olan Türkiye hepimize kibre düşmeden bir gurur yaşatmıştır. Krizlere karşı pasif bir durumdan etkin bir Türkiye haline gelinmiştir.

TAHIL KORİDORU ANLAŞMASININ ÇÖZÜMÜ

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada tahıl sevkiyatı anlaşması 29 Ekim'de askıya alınmıştı. Bu tahıl bekleyen gıda krizi yaşayan ülkeleri telaşlandırmıştı. Kapanan tahıl koridoru Sayın Cumhurbaşkınımızın ve Sayın Putin'in diyaloğuyla 2 Kasım'da tekrar açılmıştır. Hatta tahılın Afrika ülkelerine ücretsiz ulaşımı kararlaştırılmıştır. Tüm dünya bu pozitif gelişmeyi takdirle karşılamıştır.

Türkiye bütün insanlara insanlık dersi vermektedir, çare ve umut kalesi gibi yükselmektedir. Batılı ülekeler, insani değerlerin siyasetini yaparken Türkiye seferber olmuştur. Bu mesele bir insan onuru meselesidir.

Cumhuriyetin yeni yüzyılı olacağına kararlılıkla inanıyoruz. Zaman Türkiye zamanıdır, zafer ise Türk milletinindir. Bu zafer 2023 yılında lider üle Türkiye yüzyılıyla tezahür edecektir.

ABD'DEKİ ARA SEÇİM

Bugün ABD'de ara seçim yapılacaktır. ABD'de siyasi, sosyal ve ekonomik bir kördüğüm vardır. Biz kimin kazanıp kaybettiğinden daha çok demokratik sürecin işlemesini temenni ediyoruz. Kaos içindeki bir küresel gücün dünyanın diğer ülkelerine de etkisi olacağını düşünüyoruz. Dünya barışı adına bunun kaçınılmaz olduğunu değerlendiriyoruz.