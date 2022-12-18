MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mersin'de '2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net' mitinginde konuşuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

2023 seçimi için geri sayım başladı. 2023 sandık yılıdır, millet iradesinin bir kez daha tecelli edeceği bir demokrasi yılıdır. Önümüzdeki yıl çılgın Türklerin yeni bir şahlanış dönemi yaşanacaktır. Türkiye zillete düşerek aciz ve zayıf hale gelmeyecektir. Milli birlik ve kardeşlik ruhu istikbaline sahip çıkacaktır.

Milletlerin taihinde kritik dönüm noktaları vardır. Biz bu kapıyı açıp önümüze çıkan altın fırsatları yakalamk istiyoruz. Zamanın gerisine düşemeyiz, hadiselere sahne arkasından bakamayız. Eline vurulup ekmeği alınan bir pısırıklığa mahkum edilemeyiz. Kendimize güveniyor, aziz milletimize gönülden inanıyoruz.

"CUMHUR İTTİFAKI TÜRK MİLLETİNİN TA KENDİSİDİR"

Bu yürekli duruş, Cumhur İttifakında mevcuttur. Cumhur İttifakı Türk milletinin ta kendisidir. Bu ittifak işgal ve istila girişimlerinin karşısında yer almış canla başla direniş göstermiş, bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edecektir.

Bizim güvencemiz Mersin'dir, gücümüz Toroslar kadar heybetlidir. Cumhuriyet'in 100. yıldönümünde geçmiş gelecekle denklemlenecektir. Birlikte atacağımız her adım daha mutlu ve güvenlik bir Türkiye'ye adım atıştır. Bizim siyasetimiz korkaklığa karşı cesurların direnişidir. Duruşumuz hainlere, eli kanlı teröristlere karşı duruştur. Gelin bu haklı mücadeleye siz de dahil olun. Hainlere, arsızlara, tefecilere, istismarcılara, iş birlikçilere karşı bir olalım el ele verelim hep birlikte Türkiye olalım.

Artık bütün yollar 2023 seçimine açılacaktır. 2023 yılında tarihi bir seçim yılıdır. Adayımız belli, kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır.