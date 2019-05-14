MHP Genel Sekreteri Büyükataman: Yanlış hesap YSK'dan dönmüştür

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Halkın sandığa yansıyan iradesi gasbedilmeye çalışılmış ancak yanlış hesap Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) dönmüştür. Birileri usulsüzlükler bu kadar ayyuka çıkmışken, 'biz çalmadık' diyerek bu işin içinden sıyrılamaz." değerlendirmesini yaptı.

Büyükataman, yaptığı yazılı açıklamada, 31 Mart yerel seçimlerine değinerek, MHP'nin seçimin ardından itirazına ret cevabı aldığı yerlerde YSK'nin hakimlerini töhmet altında bırakacak ifadeler kullanmak yerine, karara saygı gösterdiğini vurguladı.

Sayım döküm cetvellerindeki yanlışlıkların düzeltilmesine dahi tahammül edemeyenlerin, "milletin iradesinden", "sandığa yansıyan tercihe saygıdan" bahsetmesinin yavuz hırsızın ev sahibini bastırmaya kalkmasından farksız olduğunu ifade eden Büyükataman, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Yasal süresi içerisinde yapılan ve kanuni bir hak olan itiraz süreçleri boyunca, milletin sandığa yansıyan iradesinin gasbedildiği şüphelerinin ete kemiğe bürünmesiyle Cumhur İttifakı, İstanbul'daki Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine aşama aşama itirazlarını yapmıştır. Bu arada sürekli azalan oy farkı birilerinin paniklemesine, telaşlanmasına hatta - akıl babaları gibi- kozmik oda operasyonlarına tevessül etmesine sebebiyet vermiştir. Ve tabii dillerden düşmeyen aynı söz; halkın sandığa yansıyan iradesi gasbediliyor. Evet, halkın sandığa yansıyan iradesi gasbedilmeye çalışılmış ancak yanlış hesap YSK'den dönmüştür. Birileri usulsüzlükler bu kadar ayyuka çıkmışken, 'biz çalmadık' diyerek bu işin içinden sıyrılamaz."

15 Temmuz'a "darbe" diyemeyenlerin, YSK'nin kararını "6 Mayıs yargı darbesi" olarak nitelendirdiğini belirten Büyükataman, zillet ortaklarının, kavramları sulandırma, karmaşa çıkartıp işin içinden sıyrılma peşinde olduğunu ancak Milliyetçi Hareketin buna izin vermeyeceğini kaydetti.

Büyükataman, şu değerlendirmede bulundu:

"(Milletimizin iradesine darbe yapılmıştır. Bu darbeye sessiz kalmayacağız. Bağımlı yargı yoluyla millet iradesinin gasbedilmesi ikinci bir 28 Şubat darbesidir.) sözleriyle hedef şaşırtmaya kalkışan HDP'nin ortağı İP'in başı ne zamandan beri demokrasi aşığıdır?

Ufukta seçim yokken yakında başbakan olacağının müjdesini veren hanımefendi sandığın dışından medet umarken hangi milletlerin, kimlerin menfaatini gütmekteydi? Sicili demokrasi bakımından oldukça kirli olanların, milletin iradesini ağızlarına dolayıp milleti yok sayanların çırpınışları boşunadır. Milliyetçi hareket, milletin iradesini gasbetmeye çalışanların oyunlarını başlarına geçirecek ve adaletin yerini bulması için kurulduğu günden beri verdiği mücadeleden asla bir adım geri gitmeyecektir."