MHP İstanbul 3. Bölge Seçim Koordinasyon Merkezi açıldı

Avcılar'daki merkezin açılışına, MHP İstanbul milletvekilleri Hayati Arkaz ve Arzu Erdem, MHP İstanbul İl Başkanı Sertel Selim, MYK üyeleri, milletvekili aday adayları, il yöneticileri ve ilçe başkanları katıldı.

Açılışta konuşan Arzu Erdem, 14 Mayıs'ta, sahada yıllardır yaptıkları çalışmaların kaybedilmemesi için sandıklara sahip çıkacaklarını söyledi.

Sandıklar açıldığında çok fazla oy aldıklarının görüleceğini ifade eden Erdem, "Biliyoruz ki 2018 seçimlerinde hak ettiğimizi mi aldık, hayır. Ondan önce hak ettiğimizi mi aldık, hayır. 2007 seçimlerinde bize, 'Aman ne Milliyetçi Hareket Partisi.' diyen herkes, bugün liderimizi anlatıyor. Hamdolsun alnımız açık, başımız dik övünerek geziniyoruz Milliyetçi Hareket Partili olduğumuz için, ülkücü olduğumuz için." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından merkezin açılışı gerçekleştirildi.

