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MHP Konya Milletvekili Kara: 30 yakın ilde ittifak olacak

MHP Konya Milletvekili Esin Kara, yerel seçimlerde 30'a yakın ilde AK Parti ile ittifak yapılacağını belirterek, 'İllerde ittifak yapmamızın sebebi, CHP'nin genel seçimlerde olduğu gibi HDP ile ittifak yapabileceği ve o illerde seçimlerin Ak Parti ve MHP açısından kaybetme riski göründüğü için böyle bir durum ortada' dedi.

  • DHA
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MHP Konya Milletvekili Esin Kara, Seydişehir gezisinde partisinin ilçe başkanlığını ziyaret etti. Burada partililerine seslenen Kara, gelecek yıl yapılacak olan yerel seçimlere değindi. Yerel seçimlerde 30 yakın ilde Ak Parti ile ittifak yapacaklarını belirten Kara,  ilçelerde ise her partinin kendisinin aday çıkaracağını kaydetti. Kara, adayların ise yakında Kızılcahamam'da yapılması planlanan kampta belirleneceğini ifade etti.
 
CHP VE HDP İTTİFAKINDA, AK PARTİ VE MHP'NİN KAYBETME RİSKİ VAR 
 
AK Parti ile ittifakın nedenini de açıklayan Kara, şunları söyledi:
 
''İllerde ittifak yapmamızın sebebi, CHPnin genel seçimlerde olduğu gibi HDP ile ittifak yapabileceği ve o illerde seçimlerin Ak parti ve MHP açısından kaybetme riski göründüğü için böyle bir durum ortada. Bu duruma Sayın Devlet Bahçeli ve Recep Tayyip Erdoğan olumlu bakıyorlar. İlçelerde ise herkes kendi adayını çıkaracak görünüyor. MHP olarak güçlü bir şekilde başta Seydişehir olmak üzere Konya ve Seydişehirde yerel seçimlerde kendi adayımızı koyacağız. Bugünkü durum böyle görünüyor."

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