MHP Lideri Bahçeli: 154 kişi ile hukuk zemininde mutlaka hesaplaşacağız

MHP Lideri Bahçeli, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. 154 kişilik liste iddiaları hakkında konuşan Bahçeli, önemli bilgiler verdi. Bahçeli, bu kişilerle hukuk önünde hesaplaşacaklarını söyledi.

"BU EYLEM HUKUK ZEMİNİNDE OLACAKTIR"

Daha sonra bir süre soru sorulmasını bekleyen Bahçeli, soru gelmeyince bir konuya daha değinmek istediğini belirterek, son günlerde gündeme gelen MHP'nin 14 kişilik listesi hakkında açıklama yaptı: Bahçeli şunları söyledi:

"Bazı çevreler MHP'ye karşı çok büyük haksızlıklar, iftiralarda bulunmuşlardır. Bunların toplamı 154 kişidir. MHP olarak basın mensupları olan değerli kardeşlerime bu gerçeği hatırlatmak istiyorum. Sizlerle çok zaman beraber oluyoruz. Televizyonlarda ayrıldığımız şahsiyetler var. Onları kabul etmekte zorlanıyoruz. Ama yakın takip altındayız. Şu görmüş olduğunuz liste kimin hangi gün, hangi saatte, hangi programda, nasıl, kimlerle konuştuklarının, MHP'ye hangi hakaretleri yaptıklarının toplamıdır. Bu dosya elimizdedir. Günü geldiğinde bu dosya eyleme de geçecektir. Eylem hukuki nitelikli olacaktır. Bizi hedef gösteriyorlar saçmalığından da korkaklığından da kendilerini kurtarsınlar. Hukuk zemininde mutlaka hesaplaşacağız.

Bizlere her türlü hakareti yapıyorlar, saldırıyorlar. Olayları saptırıyorlar. Konuşmaması gerekenleri konuşmaya mecbur ediyorlar. Sizler cevap verdiğiniz taktirde, 'bizi hedef gösteriyor' diyorlar. Bizim hedefimiz adalettir, kendileri muhatabımız dahi değildir."