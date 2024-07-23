İSTANBUL 32°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Temmuz 2024 Salı / 17 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,9281
  • EURO
    35,8388
  • ALTIN
    2548.59
  • BIST100
    11094.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • MHP Lideri Bahçeli: 154 kişi ile hukuk zemininde mutlaka hesaplaşacağız
Politika

MHP Lideri Bahçeli: 154 kişi ile hukuk zemininde mutlaka hesaplaşacağız

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Bazı çevreler MHP'ye karşı çok büyük haksızlıklar, iftiralarda bulunmuşlardır. Bunların toplamı 154 kişidir. Şu görmüş olduğunuz liste kimin hangi gün, hangi saatte, hangi programda, nasıl, kimlerle konuştuklarının, MHP'ye hangi hakaretleri yaptıklarının toplamıdır. Bu dosya elimizdedir. Günü geldiğinde bu dosya eyleme de geçecektir. Eylem hukuki nitelikli olacaktır. Hukuk zemininde mutlaka hesaplaşacağız.' dedi.

23 Temmuz 2024 Salı 12:34 - Güncelleme:
MHP Lideri Bahçeli: 154 kişi ile hukuk zemininde mutlaka hesaplaşacağız
ABONE OL

MHP Lideri Bahçeli, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. 154 kişilik liste iddiaları hakkında konuşan Bahçeli, önemli bilgiler verdi. Bahçeli, bu kişilerle hukuk önünde hesaplaşacaklarını söyledi.

"BU EYLEM HUKUK ZEMİNİNDE OLACAKTIR"

Daha sonra bir süre soru sorulmasını bekleyen Bahçeli, soru gelmeyince bir konuya daha değinmek istediğini belirterek, son günlerde gündeme gelen MHP'nin 14 kişilik listesi hakkında açıklama yaptı: Bahçeli şunları söyledi:

"Bazı çevreler MHP'ye karşı çok büyük haksızlıklar, iftiralarda bulunmuşlardır. Bunların toplamı 154 kişidir. MHP olarak basın mensupları olan değerli kardeşlerime bu gerçeği hatırlatmak istiyorum. Sizlerle çok zaman beraber oluyoruz. Televizyonlarda ayrıldığımız şahsiyetler var. Onları kabul etmekte zorlanıyoruz. Ama yakın takip altındayız. Şu görmüş olduğunuz liste kimin hangi gün, hangi saatte, hangi programda, nasıl, kimlerle konuştuklarının, MHP'ye hangi hakaretleri yaptıklarının toplamıdır. Bu dosya elimizdedir. Günü geldiğinde bu dosya eyleme de geçecektir. Eylem hukuki nitelikli olacaktır. Bizi hedef gösteriyorlar saçmalığından da korkaklığından da kendilerini kurtarsınlar. Hukuk zemininde mutlaka hesaplaşacağız.

Bizlere her türlü hakareti yapıyorlar, saldırıyorlar. Olayları saptırıyorlar. Konuşmaması gerekenleri konuşmaya mecbur ediyorlar. Sizler cevap verdiğiniz taktirde, 'bizi hedef gösteriyor' diyorlar. Bizim hedefimiz adalettir, kendileri muhatabımız dahi değildir."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.