MHP lideri Bahçeli: Kim hangi tuzağı kurarsa kursun ayrışmayacağız!

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Bursalı kardeşlerimizin yanı sıra Çanakkaleli, Bilecikli, Yalovalı kardeşlerimize hoş geldiniz diyorum. Geçen hafta Sivas muazzam bir açık hava toplantısına şahit oldu, birilerinin uykuları kaçtı.

Kiralık anket şirketleri biz sizin ciğerinizi biliriz. Bizim anketlerimiz maaşa bağlanmış şirketler değil, Türkiye'dir

Geride kalan günlerde Sivas açık hava toplantımıza bilen de bilmeyen de devamlı konuştu, tartıştı. Bu ne ki daha bir şey değil. Gördükleri göreceklerinin yanında hiçbir şey değil.

Türkiye'nin kendilerinden ibaret olmadıklarını idrak etmek zorunda kaldı, bütün hesapları alt-üst oldu. Cesaretiniz varsa Sivas'tan sonra Bursa'ya bakın. Bakın da vatan sevdası, bayrak sevdası nedir görün.

Bizim anketlerimiz maaşa bağlanmış şirketler değil, A'dan Z'ye Türkiye'dir. İman varsa imkan vardır. İrade varsa ihanet tutunamayacaktır. Zafer sabredenlerin inananların sadık yâridir. Öyle bir cevap veriniz ki 7 düvel ne oluyor Bursa'da diye endişeye kapılsın.

Ahtapotun 6 ayağı bellidir, diğer iki ayağı HDP ile emperyalizmin ana unsurlarıdır. Zillet İttifaı'nın içinden en azında dürüst açıklamalar yapanlar da vardır. HDP'nin desteği ile büyükşehirleri kazanan belediler şimdi HDP'ya bakanlık açıklaması yapmaktadır. Bu zillete Türk milleti izin veremez.

CHP'nin adımı taktikseldir, kurnazca bir manevradır. Gizli ajandaları, gizli gündemleri HDP ile ittifak kurmaktır.HDP'ye bakanlık vermek demek, teröristlerin tıpkı belediyeler gibi bakanlıklara da yerleşmesi demektir.

Hiçbir projeleri, en küçük hazırlıkları yoktur. Masanın altında üstünde yer alan her parti profilinin görünüşü başkadır. Bunlar hala aday kim onu tartışıyorlar.

Bursa'dan söylüyorum Zillet İttifakı kaostur. Zillet İttifakı boş boş konuşup gündemi doldurmasınlar. Türkiye'nin düşmanlarının elini eteğini öpmeden aday çıkaramazlar. Kılıçdaroğlu'nun KHK sözleri ABD'ye verilmiş güvencedir. ABD Başkanı Biden'dan onay almadan adayımız budur diyemezler.

