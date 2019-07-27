MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Amasya'da halka hitap ediyor.

İşte Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Amasya'da bir çığır açılmış, milli bir çağrı yanıt bulmuştur. Verdiğiniz desteğe layık olmak için insanüstü bir çaba göstereceğiz.

Amasya; devletin özü, milletin sözü, tarihin sesi, geleceğin ruh köküdür. Amasya'yı baştan aşağı imar edeceğiz. Güveninizi boşa çıkarmayacağız. MHP umut vardır, çare vardır, sarsılmaz bir duruş vardır.

Amasya milli mücadelenin hareket mevki olarak belirmiş ve sivrilmişti.

Bugün ülkemize yönelik kurulan tuzaklara Amasya Genelgesi'ndeki şuurla bakıyoruz. Dün yedi düvel üstümüze geldi, yine bizi yenemediler. Bugün de küresel oyunlar amacına ulaşamayacaktır, kurgulanan ekonomik saldırılar işlemeyecektir.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, "Bize mi saldıracaklar?" deyip aklamaya çalıştığı YPG, Ceylanpınar'a yine roketle saldırmıştır. CHP-HDP-İP aynı zillete düşmüşler, zihnen fikren iflas etmişlerdir.

Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmada Türkiye'nin terör sorunundan tek kelime bahsetmemiştir. CHP Genel Başkanı'na açıkça soruyorum: Terörle mücadele konusunda ne gibi bir hazırlığınız vardır?

Türkiye ateşten gömlek giymişken siz hangi yüzle konuşuyorsunuz? Bugün az yediysek, yarın çok yeriz. Peki ağlayan analara, omuzlarda taşınan şehitlere ne diyeceksiniz? Beka gittikten sonra neyin ekonomisinden bahsedeceksiniz?