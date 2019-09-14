Bahçeli'den hükümet sistemi eleştirilerine sert çıkış: Bu iddiaların alayı palavradır MHP Lideri Bahçeli, Bayburt'ta vatandaşlara hitap etti. Bahçeli, 'Yeni sistemi eleştirip halkın karşı olduğunu, ekonomiyi çökerttiğini söylüyorlar. Bu iddiaların alayı palavradır.' dedi.