Bahçeli'den hükümet sistemi eleştirilerine sert çıkış: Bu iddiaların alayı palavradır
MHP Lideri Bahçeli, Bayburt'ta vatandaşlara hitap etti. Bahçeli, 'Yeni sistemi eleştirip halkın karşı olduğunu, ekonomiyi çökerttiğini söylüyorlar. Bu iddiaların alayı palavradır.' dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bayburt'ta vatandaşlara hitap etti. İşte Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:
"Zalimler karşınızda kağıttan kaplandır. Afrin'e Zeytin Dalı hareketı yapılır, ne işimiz var orada, sakın şehir merkezine girmeyin derler.
Yeni hükümet sistemini kötü göstermek için iftira yarışına girenler CHP'nin kanatları altındadır. Türkiye'nin terörler mücadelesine yabancılaşan CHP'nin gerçek yüzü milletimiz tarafından da görülmüştür.
Yeni sistemi eleştirip halkın karşı olduğunu, ekonomiyi çökerttiğini söylüyorlar. Bu iddiaların alayı palavradır.
Anaların haklı gözyaşları CHP ve HDP'yi zora sokmuştur.
Sıra Fırat'ın doğusunu gelmiştir. Türk milleti zilleti muhakkak alt edecektir, bunun başka çaresi yoktur. Sığınmacı akınıyla ülkemizi tehdit edenler ters köşeye yatacaktır.
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