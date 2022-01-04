MHP Lideri Bahçeli: Suç işlenmişse İBB Başkanı görevinden alınmalı

4 Ocak 2022 Salı 10:36 - Güncelleme: 4 Ocak 2022 Salı 11:21

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Hayatın her alanında virüsün tahribatı hakimdir. Salgın karşısında rehavete kapılmak çok risklidir. Temkin yokluğunun sebep olacağı acıklı akıbetler ziyadesi ile fazladır"



"Ukrayna - Rusya geriliminde, nükleer savaştan bahsedilmesi vahim bir risk olarak durmaktadır. Soğuk savaş şartlarına adeta geri dönülmüştür."

"Yunanistan haydut devlet olma yolunda hızla yol alıyor. Ege Denizi'ne fitne serpiştirenlerin sonu hüsran, hezimettir"

İBB'ye terör örgütleriyle irtibatlı olanların alımında en alttan en üste kadar herkes sorumlu değil midir? Belediye başkanı kimlerin işe alınacağını sormayacak mıdır? Kimlerin işe alındığını biliyorsa HDP korkusundan dolayı susmuşsa yine suçludur. Hiç haberi yoksa o zaman daha tehlikeli daha suçludur. İBB Başkanı her durumda suçludur. İddialar kesinleşirse suç sabit görülürse İBB Başkanı bir saniye bile olsa makamını işgal edemez, etmemeli. Teröristlerin işe girdiği belge ve bilgilerle rapor formatına bağlandıktan sonra belediye başkanının mahkeme huzuruna çıkması yetmez İBB Başkanının görevinden alınması şarttır, adaletin icabıdır.