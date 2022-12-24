MHP Lideri Bahçeli: Cumhur İttifakı bu zilletin hesaplarını boşa çıkaracak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 18. Dönem Siyaset ve Liderlik Okulu Sertifika törenine katıldı.

Kendilerini yükseltmek maksadıyla milleti ve devleti ayağa düşürmek için Türkiye düşmanlarının eline avucuna düşenler kelimenin tam manasıyla zillettedir ve siyaset platformunda bu köhne sıfatlarıyla arzı endam ettikleri ortadadır.

Türkiye'deki muhalefet siyasetinin hasret duyduğu şey; karanlık ve kargaşadır. Milletten umudu kestiklerinden dolayı demokrasiye sözde bağlıdırlar. Fakat Cumhur İttifakı bu zilletin hesaplarını Allah'ın izniyle boşa çıkaracak, bu ittifakı elbette mağlup ve mahcup edecektir.