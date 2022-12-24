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Politika

MHP Lideri Bahçeli: Cumhur İttifakı bu zilletin hesaplarını boşa çıkaracak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Türkiye'deki muhalefet siyasetinin hasret duyduğu şey; karanlık ve kargaşadır. Milletten umudu kestiklerinden dolayı demokrasiye sözde bağlıdırlar. Fakat Cumhur İttifakı bu zilletin hesaplarını Allah'ın izniyle boşa çıkaracak, bu ittifakı elbette mağlup ve mahcup edecektir.' dedi.

DHA24 Aralık 2022 Cumartesi 14:35 - Güncelleme:
MHP Lideri Bahçeli: Cumhur İttifakı bu zilletin hesaplarını boşa çıkaracak
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 18. Dönem Siyaset ve Liderlik Okulu Sertifika törenine katıldı.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

Kendilerini yükseltmek maksadıyla milleti ve devleti ayağa düşürmek için Türkiye düşmanlarının eline avucuna düşenler kelimenin tam manasıyla zillettedir ve siyaset platformunda bu köhne sıfatlarıyla arzı endam ettikleri ortadadır.

Türkiye'deki muhalefet siyasetinin hasret duyduğu şey; karanlık ve kargaşadır. Milletten umudu kestiklerinden dolayı demokrasiye sözde bağlıdırlar. Fakat Cumhur İttifakı bu zilletin hesaplarını Allah'ın izniyle boşa çıkaracak, bu ittifakı elbette mağlup ve mahcup edecektir.

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