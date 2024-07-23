MHP Lideri Bahçeli, basın toplantısında konuşuyor.

MHP Lideri Bahçeli'nin açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Bölücülüğü sokağa taşıma gayretleri son zamanda yaygınlaşmıştır. Bu hususları takip ettiğimiz bilinmelidir. CHP ile DEM'in ateşle oynadığı ortadadır. DEM'lenen CHP milli güvenliğimize zarar vermektedir."



"Mersin'de halay çekip "İmralı" canisi lehine slogan atan bir avuç şehir eşkıyası ile Diyarbakır'ın sözde Kürdistan olduğunu ileri süren DEM'li hainler şımarıklıklarının ağır sonuçlarına inşallah katlanacaklardır"

"Türkiye ekonomisi en kötü senaryoların engellemelerine takılmadan hızla ilerleme kaydetmektir"

"Krizlerin, kilüslerin ve kutuplaşma dalgalarının partisi Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bu kimliksiz ve köşesiz partinin siyasi kozmik odası işgale uğramış, güvenlik duvarları yıkılmış, karar ve irade bünyesi çoklu organ yetmezliği ile komaya girmiştir"

