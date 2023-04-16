MHP lideri Bahçeli: Fitne fesat yayanlara karşı çok dikkatli olmak lazım

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Şanlıurfa'da '897 Afet Konutu Temel Atma ve 659 Konut, 61 Dükkan Anahtar Teslim Töreni'nde konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:



Çok muhterem Cumhurbaşkanım, çok değerli Şanlıurfalılar, hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum. Bugün temel atma töreninde sizlerle beraber olmaktan büyük mutluluk duyuyorum.

Muhterem Şanlıurfalılar, aziz kardeşlerim hepinizin acı ile hatırlayacağı gibi 6 Şubat günü 11 ilimizde büyük bir deprem felaketi ile karşı karşıya kaldık. Bu felakette 50 bini vatan evladı hakkın rahmetine kavuştu. 100 bini aşkın vatandaşımız yaralandı. Hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.

Bu felaketi milletçe yaşarken iki konu dikkatimizi çekti. Acılı günümüzde büyük felaketin enkazını kaldırma çalışmaları sürdürürken şehitlerimiz olmuştur.

Şimdi değerli Şanlıurfalılar, arama tarama bitmiştir. Enkazlar kaldırılmıştır. Felaketin getirmiş olduğu sıkıntıları aşmak için 11 ilimize akınlar olmuştur. Her türlü fedakarlık örneği ortaya konmuştur. 68 gün sonra, bugünkü 11 ilimizi il il dolaşırken şahit olduğumuz gerçek şudur ki, hayat acı olsa da normalleşiyor.

Bu sevindirici bir durumdur. Sayın Erdoğan'ın ve kadro arkadaşlarının gitme ve yürüme olayıdır bu. Bugün geleceğe umutla bakar hale geldik. Yarın daha güzel olacak. Atılan temellerle, açılan dükkanlarla, kavuşulan yuvalarla Türkiye hep beraber ayağa kalkacaktır. Fitne fesat yayanlara karşı çok dikkatli olmak lazım. Yapılan hizmeti örtmeye, milletimizi aldatmaya çalışıyorlar. Bu birlik ve beraberliği tahrip eden fesat olayıdır.

'PARLAMENTER SİSTEMİ ÇÖZÜM GÖRENLER İFTİRA ATIYOR'

Geçmişi hatırlatacaklarsa, parlamenter sistemi bir çıkış yolu olarak ortaya koyan zavallılar kavgaya girmişken yalan ve iftira ile geleceğimizi karartmaya çalışıyorlar.

Ülkemiz yeni bir sisteme kavuşmuştur. Bu sistem cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir. Herkesin inkar edemeyeceği bir gerçek olarak yollardan hava limanlarına, savunma sanayine, Togg aracı ile dolaşmasına fırsat veren bir zafer sistemidir.

Geleceğin ay yıldızıdır siyasi yönden de hizmetin ay yıldızı olacaktır. Parlamenter sistemi hatırlamaya gerek yok. 76 yılda 51 koalisyon kurulmuş. 14 Mayıs'ta sandığa gitmeli, yürüyoruz, liderimiz Erdoğan'dır demeliyiz. Meclis'i daha güçlü hale getirmemiz gerek.

Urfa'dan isteğim; bugüne kadar hangi partiye oy verirseniz veriniz ama 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'nin kavuşmuş olduğu huzuru karartmaya çalışanlara karşı mutlaka sandığa gitmeliyiz ve sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar cumhurbaşkanı seçmeliyiz. Öyle bir sonuç alamayız ki, fitnenin de küresel oyunların da hepsinin oyunu bozulsun. Türkiye yerli ve milli bir liderin etrafında kenetlenmeli. Bu inançla Urfa'ya güveniyoruz.