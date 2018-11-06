MHP Lideri Bahçeli: Türkiye Cumhuriyeti, geleceğin süper gücüdür

Bahçeli'nin konuşmasında bazı satırbaşları:

"Atatürk Türk milletinin ortak değeridir. Türkiye'nin iftiharıdır."

"Böyle bir zamanda fabrikalar niye yanar?" "Enflasyon canavarı başını çoktan kaldırmıştır. Anlaşılan enflasyonla mücadele kapsamında binlerce firmanın yaptığı yüzde 10'luk indirim yeterli olmamıştır"

"Döviz artınca fiyat etiketlerini aniden şişirenler döviz gerileyince neden aynı tavrı sergilemiyor?"

"Dövizin yükselişinden fiyatları artıranlar, inince geri almazlarsa kazandıkları her lira haramdır, zıkkımdır, burunlarından gelecektir"

"Türkiye'nin şu an yürüttüğü terörle mücadelesi takdire şayandır. Ayn el Arab'a obüs atışlarıyla, Türkiye sözünü yere düşürmemiştir"

"ABD'nin Türkiye'yi meşgul ederek stratejik amaçlarını gerçekleştirmek için her yol ve yöntemi tercih ettiği açıktır"

"ABD ile Türkiye arasındaki gerginlikten hiç kimse faydalı çıkmayacaktır"

"Cumhurbaşkanımız Erdoğan ile Trump arasındaki görüşme olumlu ve anlamlıdır. İki ülke arasındaki gerginlik kimsenin çıkarına değildir"

"Teröristlerle Kürt kökenli kardeşlerimizi bir tutmak şerefsizliktir. Kürt kardeşlerimiz canımızdır"

"Doğu Akdeniz'de sabırlarımızı zorlayan gelişmeler yaşanmaktadır. Egemenlik haklarımızla oynamanın ağır bedeli olacağını çok iyi bilmelidirler. Türkiye'yi dışlayarak Akdeniz'de asla hakimiyet kurulamaz"

"Irak Türkmenleri bağımsızlık mücadelesini canları pahasına sürdürmektedirler. Irak'taki seçimlere şaibe karışmıştır. Oyların tutulduğu depoda kuşku verici bir şekilde yangın çıkmıştır"