MHP Lideri Bahçeli: İftira atanlar, günahımıza girenler, ülke gündemine demir atan 'Palu Ailesi' gibiler

''CHP'Yİ KİM YÖNETİYOR? BUNU İTİRAF EDİN''

Manavdan aldığımız karpuzlar kabak çıktı. Gördüğünüz hayaller kabus olarak size döndü. Hala ıslah olmadınız, hala terbiye bulamadınız. MHP yalnızca Allah'ın huzurunda eğilir. Yalnızca milletten talimat alır. Hileli parayla yazı-tura atmayı bırakın. CHP'yi kim yönetiyor? Bunu söyleyin, bunu itiraf edin.

Tutsak alınmışlar haberleri yok. Tuzağa düşmüşler, acıyanları yok. Tezgaha gelmişler ağlayanları yok.

Bunlar derslerini hiç çalışmamışlar veya okuduklarını anlatılanları basbaya çarpıtmışlardır. Tek bildikleri ezber tek bildikleri inkar. Biz belayı değil bekanın yaşatılmasını hedefliyoruz.

'CHP SEÇİME DE KATILMASIN'

CHP'liler Yüksek Seçim Kurulu'nu tanımıyormuş. İddialarındaki amaç 31 Mart'ı gölgelemektir. CHP YSK'yı tanımıyorsa seçime de katılmasın. Sandıktan umutlarını kesmişler, millete sırtlarını dönmüşler. Zillet ittifakı 31 Mart 2019'da duvara toslayacaktır.

Bunlar derslerini hiç çalışmamışlar veya okuduklarını anlatılanları basbaya çarpıtmışlardır. Tek bildikleri ezber tek bildikleri inkar. Biz belayı değil bekanın yaşatılmasını hedefliyoruz.

'PALU AİLESİNDEN ÇIKMIŞ GİBİLER'

MHP'yi erkenden havlu atmış gibi göstermek nasıl bir ahlaksızlıktır? İftira atanlar sosyal medyadan zehir kusanlar adeta Palu ailesinden çıkmış gibiler... Ölüm pahasına da olsa beka diyoruz, yanlış mı konuşuyoruz. 50 yıllık rotamızdan mı sapıyoruz? Elbette hayır.

'FIRAT'IN DOĞUSUNDA ŞU AN ÇİÇEK BÖCEK Mİ TOPLANIYOR'

Dava diyoruz bunlar davar anlıyor. Ülkücüyüm deyip beka sorunu ortadayken siyasi çıkar hesabı yapmak samimiyetsizliktir. Beka gittikten sonra ne yapacağız belediyeyi? Beka çiğnendikten sonra ne adına yapacağız siyaseti?

'SEFİL VE AHLAKSIZ BİR YALAN DEĞİL DE NEDİR?'

30 büyükşehir belediye başkanlığı ile ilçe belediyelerinde Cumhur İttifakına uygun olarak anlaştık. Büyükşehir belediyeleri ile bunların alt belediyeleri kapsamında parti yönetimimizde olan hiçbir belediyede AK Parti adayı çıkarmadık. partimizin hak ve hukukunu ezdirmedik, onlarınkini yok saymadık. MHP'nin belediyelerden vazgeçtiğini söylemek sefil ve ahlaksız bir yalan değil de nedir?

'31 MART'IN HAVASINI BOZMAK İÇİN HEPSİ DEVREDE'

MHP'yi erkenden havlu atmış gibi göstermek nasıl bir ahlaksızlıktır? Hiç kimseyi beğendirecek halimiz yoktur. Bize inanan bizimle gelir. Cumhur İttifakı diyoruz, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini'nin geleceğinin Türkiye'sinin güvenceye alınmasını amaçlıyoruz. Yanlış mı konuşuyoruz, kökümüzden mi uzaklaşıyoruz. 31 Mart'ın havasını bozmak için CHP'sinden, HDP'sinden, İP'inden PKK'sına kadar hepsi devrededir.

'BİNALİ YILDIRIM' AÇIKLAMASI

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım hakkında yapılan yorumlar gözden kaçmamalıdır. Gazi Meclis'e başkanlık yapmak şerefli bir görevlidir. Anayasa'nın 94'üncü maddesine göre TBMM Başkanlığı usul ve esasları bellidir. İstifa etmesi gerektiğini söyleyenlerin hedefi arızalıdır. Sayın Yıldırım, görevi milletten almıştır. İstifasına lüzum yoktur. Bunlar sorumsuzdur, şuursuzdur. 94'üncü madde yoruma müsaittir.

Bu polemiğin sonlandırılması acildir. Bize göre Sayın Yıldırım'ın istifasına gerek yoktur. Bu tartışma sürecekse TBMM'nin İçtüzüğünün 14'üncü maddesi en kalıcı yoldur. Buna göre, Sayın Yıldırım Ankara dışında olduğu dönemde yazıyla vekalet görevi verebilecektir. Böylece her suçlama kesilecektir. Biz sorunlara çözüm odaklı yaklaşıyoruz. 31 Mart'ta siyasi sonlarını yaşayacak zillet ittifakının kozlarının elinden alınmasını istiyoruz.

ABD Başkanı yine şaşırmış. Demek ki kalın kafaları almamış. ABD Başkanı PKK, PYD/YPG'yi Kürt olarak görüyorsa cehaletin lideridir. Trump'ın PKK'yı Kürt olarak görmesi su katılmamış küstahlık alçaklıktır. Senin doların varsa Türk milletinin imanı var.

Elinden geleni ardına koyma ne biliyorsan onu yap. Türkiye'yi mahvetmek senin ne haddine.