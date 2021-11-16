MHP Lideri Bahçeli: Kılıçdaroğlu ile hesaplaşmadan helalleşmeyeceğiz

AA 16 Kasım 2021 Salı 10:40 - Güncelleme: 16 Kasım 2021 Salı 11:46

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, il il Anadolu'yu gezdiklerini, adım adım 2023'e yürüdüklerini söyledi.

Yürüyüşlerinin, "korkaklara karşı cesurların yürüyüşü" olduğunu dile getiren Bahçeli, "Biz yürüyünce korkaklar sinecek, zalimler kaçışacak, fitne barikatları yıkılacak, karamsarlık bulutları dağılacaktır." diye konuştu.

Türkiye'yi karış karış dolaştıklarını, gönüllere misafir olduklarını belirten Bahçeli, "MHP olarak aziz milletimizle buluşmaya, konuşmaya, dertleşmeye, fikir alışverişine, hevesle, heyecanla, yüksek bir hedefle devam ediyoruz. Hem adımlarımızı hem de saflarımızı sıklaştırıyoruz. Mücadelemizi sabırla, sağduyuyla, samimiyetle yoğunlaştırıyoruz." ifadesini kullandı.

- "Bizim anketimiz tuttuğumuz eller, girdiğimiz gönüller"

Bahçeli, 30 Ekim'de "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" temasıyla başlattıkları siyasi çalışmaları, bir gönül seferberliği kıvamında Türkiye'nin her köşesine yaygınlaştırdıklarını, bugüne kadar 40 ile giderek vatandaşlarla kucaklaştıklarını ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldiklerini bildirdi.

Program kapsamında esnaf, çiftçi, işçi, memur, muhtar, emekliler ve meslek örgütleriyle görüştüklerini, düşüncelerini öğrendiklerini anlatan Bahçeli, "Hamdolsun teşkilatlarımız disiplinli, dengeli ve düzeyli olmakla birlikte diridir, dirayetlidir, dinamiktir ve meselelerin takipçisidir." sözlerini sarf etti.

Her kademedeki teşkilat mensubunu, fedakarca çalışmalarından dolayı kutlayan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Siparişle çalışan kamuoyu araştırma şirketlerinin abuk sabuk anketleri neyi söylerse söylesin 2023, Cumhur İttifakı'nın, Türk milletinin, Türkiye'nin zafer yılı olacaktır. Bizim anketimiz tuttuğumuz eller, girdiğimiz gönüller, tebessümle parlayan yüzler, konvoylarımızı selamlayan yürekler, kucak açan müşfik bedenler, dua eden ihlaslı kalpler, yapılan köprüler, açılan yollar, devasa şantiyelerdir, ezcümle büyüyen Türkiye'dir. Bizim anketimiz Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekatlarıdır. Bizim anketimiz, coğrafyanın dört bir yanında kahramanca ve dik duruşla mücadele eden, 'Türkiye'yi yarı yolda bırakmayacağım' diyen sessiz çığlık, seciyesi göz kamaştıran aziz millet evlatlarıdır. Yok, 'MHP'nin oyu buymuş', yok, 'AK Parti'nin oyu şuymuş' diyerek, aldıkları paranın bedelini, yalan anket düzenleyerek ödeme kuyruğuna giren kurşun askerler, sözüm sizedir; Türk milletinin, bağımsızlığına, muazzam eserlere, dev yatırım hamlelerine nasıl sahip çıktığını eninde sonunda göreceksiniz, yediğiniz şamarı ömrünüz boyunca unutamayacaksınız."

- "Milliyetçi Hareket, kulislerin partisi değildir"

Hiç durmayacaklarını ve duraklamayacaklarını, Cumhur İttifakı olarak hep bir adım önce olacaklarını vurgulayan Bahçeli, "Hep daha ileriye bakacağız, asla oyalanmayacağız, bir günümüzü diğeriyle eşitlemeyeceğiz." mesajını verdi.

MHP lideri Bahçeli, "Milliyetçi Hareket; kulislerin, lobilerin, çıkar gruplarının, karanlık senaryoların partisi değildir, haciz altında iradesine ipotek koyulmuş bir parti hiç değildir. Bugüne kadar olmamıştır, bundan sonra da olmayacaktır. MHP'nin kökü mazide, kökeni Türk tarihinde, közü Türk kültüründe, ruhu ise tamamıyla büyük Türk milletindedir." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhuriyet'in 100. yılına, tertemiz umutları bağladıklarını ifade eden Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"21. yüzyıla Türk mührünün vurulması, yeni bir Türk mucizesinin yaratılması, Türkiye'nin medeniyetler zirvesine sıçraması için yola koyulduk. 'Sefer bizden zafer Allah'tandır' dedik. Cumhur İttifakı olarak muazzez ve muazzam bir siyaset ahlakıyla kenetlendik, milletimize, ülkemize, gelecek nesillere karşılıksız hizmetle mükellef olduğumuzun bilinciyle duruşumuzu güçlendirdik. Cumhur İttifakı halinde atacağımız her adım daha huzurlu, daha güvenli bir Türkiye'ye doğru bir yol alıştır. Bilhassa söylemek isterim ki Cumhur İttifakı'nda çatlak patlak olmaz, ama ittifakımızı hazmedemeyip çatır çatır çatlayanların varlığı ise her türlü izahtan varestedir.

Cumhur İttifakı; geçmişle gelecek arasındaki köprüdür, Türkiye sevdasının siyasi bir hüviyete bürünerek kökleşmesidir. Bizim ittifakımız proje, plan veya pazarlık usulüyle tescillenmiş bir ittifak olmayıp Türk milletinin özlemlerinin tezahürü, Türkiye'ye ölüm fermanı hazırlatmak için kolları sıvayan iç ve dış yıkım cephesine karşı mukadder direnişin tecessümüdür. Biz, başkalarına başkalaşarak siyasi çizgisine yabancılaşan siyasetçilere, fırsat düşkünü siyasi ittifaklara kesinlikle benzemeyiz. Başkaları gibi gözü başka kaşı başka oynayanlarla mukayese edilemeyiz. Dili başka, dimağı başka, fikri başka, zikri bambaşka olanlar gibi de davranamayız."