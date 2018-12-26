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MHP Lideri Bahçeli gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor

MHP Genel Başkanı Bahçeli, basın kuruluşlarının Ankara temsilcilerinin sorularını cevaplıyor. Bahçeli, 'Düşünce olarak Esed rejimi ile hangi bir şart altında Türkiye'nin bir diyalog kurmasından yana değilim.' dedi.

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MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Terörle mücadeleyi kesintiye uğratmamak, yarıda bırakmamak için Fırat'ın doğusunda beklenen müdahaleyi Türk milleti arzulamaktadır. Biz de gerçekleşeceği inancındayız."

"Ben Türkiye'nin Esad rejimi ile herhangi bir şart altında bir diyalog kurmasından yana değilim."

"Türkiye'de bir Küresel Güç Zirvesi yapılmasında yarar vardır"

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