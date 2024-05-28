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Politika

MHP Lideri Bahçeli: İç ve dış operasyon maşalarından İstanbul mutlaka korunacaktır

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Lideri Bahçeli, 'Bizans hayaletini, Bizans heveslerini kara bulutlar gibi İstanbul'un üzerinde tekrar dolaştırmayı düşünen, bununla ilgili gizli gizli proje hazırlayan, devamlı müsait zaman kollayan, iç ve dış operasyon maşalarından İstanbul mutlaka korunacaktır' dedi.

28 Mayıs 2024 Salı 10:39 - Güncelleme:
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MHP Lideri Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Bizans hayaletini, Bizans heveslerini kara bulutlar gibi İstanbul'un üzerinde tekrar dolaştırmayı düşünen, bununla ilgili gizli gizli proje hazırlayan, devamlı müsait zaman kollayan, iç ve dış operasyon maşalarından İstanbul mutlaka korunacaktır"

"Tam 37 gazetecinin yer aldığı ve toplamda 73 kişilik kafileden oluşan ballı börekli Roma seyahatinden sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin müsriflikten bahsetmesine hiç kimse inanmayacak, hiç kimse de itibar etmeyecektir"

"İstanbul can çekişmektedir. İstanbul, kent uzlaşısı çatısı altında 'dem'lenenlerin istismarına ne yazık ki mahkum olmuştur"

"İstanbul'un ıstıraplı hali bizleri oldukça üzmektedir. Belediye bütçesini savuruyorlar müsriflik yapıyorlar."

"26 Mayıs'ta hassas mühimmatlarla vurulan insani bölgede çok sayıda masum acımasızca katledilmiştir. Nice günahsız insan resmen ateş altına alınarak yakılmıştır."

"Netanyahu için tutuklama kaçınılmaz bir akıbettir."

"Zulüm 1453'te başladı" diyenlerin alayı düşman kampında toplanan Bizans uşaklarıdır. Bizim bunlarla hesabımız er ya da geç görülecektir."

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