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Politika

MHP Lideri Bahçeli, istifa eden vekil Ersoy'u tekrar üye olması için davet etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 3 ay önce disiplin kuruluna sevk edildikten sonra partiden istifa eden Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy'u tekrar üye olması için davet etti.

DHA14 Temmuz 2022 Perşembe 16:09 - Güncelleme:
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MHP Genel Başkanı Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, "5 Nisan 2022 günü kesin ihraç talebi ile MHP Disiplin Kuruluna sevk edildikten sonra partimizden istifa eden Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli tarafından tekrar partimize üye olmak üzere davet edilmiştir. Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'un partimize üyelik işlemlerinin yeniden başlatılması hususunda bizzat Sayın Genel Başkanımız tarafından talimat verilmiş ve kendisi partimize yeniden üyelik başvurusunda bulunmaya çağrılmıştır" dedi.

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