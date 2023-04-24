MHP Lideri Bahçeli: Kılıçdaroğlu mezhep kışkırtıcılığına soyunmuştur

MHP Lideri Bahçeli'nin konuşmasından bazı satırbaşları:

Deprem bölgesinde 105 bin konutun inşasına başlanmıştır. İmanın olduğu yerde imkan da vardır ve ortadadır. Bizim için imkansız diye bir şey yoktur. Hayatını kaybetmiş insanlarımızı geri getiremezsek de onların anılarına saygı duymamız ve ailelerinin acil ihtiyaçlarını karşılamamız mümkündür. Cumhur İttifakı'nın duruşu yerli ve millidir. Boşa sallayıp dolu tutmanın peşinden hiç koşmayız. Yaptık mı adam gibi yaparız, milletimiz ne diyorsa onu söyler onu yaparız. Çünkü tarafımız Türkiye'dir çünkü tarafımız mazlum gönüllerdir.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yapımı biten köy evlerinin teslim töreninde umut dolu geleceğimizin aydınlığını gördük. Sözümüz sözdür, hiçbir insanımızı açıkta bırakmayacağız. Türkiye'nin önü açıktır. Ülkemiz bir yol kazasına mahkum olmamalıdır. Yazılan dış menşeli senaryolara çığ gibi tepkiler gelmelidir. Şu sorularıma okkalı bir cevap veriniz. Sel ve su baskınlarını istismar edenleri 14 Mayıs'ta şaşkına çevirecek misiniz? Nerede bu devlet diye maksatlı soru soranlara dünyanın kaç bucak olduğunu öğretecek misiniz? Bu evetlerin sayesinde sinsi planları bozacağız.

14 Mayıs 2023 tarihinde 28. dönem TBMM belli olacaktır. Kastamonulu kardeşlerim tertemiz iradeleri ile ülkemiz üzerinde takdirlerini kullanacaktır. Kastamonu eziyet karşısında suskunluğa gömülmedi. Zillet çatısı altında toplananlar bunlardan habersizdir.

Kastamonu tarihin her devrinde görevini layıkıyla yaptı. İhtiyaç olan her şartta vatanseverliğini ispatladı. Kastamonu kardeşlerim çıkarcılara şans tanımadı. Kastamonu 14 Mayıs'ta da vatanın safında duracaktır. Sizlere güvenim tamdır, Kastamonu'ya inancım sonsuzdur.

Kılıçdaroğlu etnik ayrıştırmaya kalkışmıştır. PKK ile müzakere Kılıçdaroğlu'nun gündemindedir. Yeşil Sol Parti Kılıçdaroğlu ile yan yanadır. Diyanet İşleri Başkanlığını kaldıracağını Türk askerini Irak ve Suriye'den çekeceğini açıklayan Kılıçdaroğlu ile iş birliği içerisindeler.