MHP Lideri Bahçeli: Kılıçdaroğlu'nun destekçileri PKK-YPG ve FETÖ'dür

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisince Muğa'da düzenlenen programa katılarak konuşma yaptı.

MHP Lideri Bahçeli'nin açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Hayalini kurduğu temelini dinamitlemek istediği karanlık bir ülke tablosuna asla ulaşamayacaktır. 14 Mayıs'tan sonra Kılıçdaroğlu ve yanında hizaya girmiş parti başkanları tarihin çöp sepetine atılacaktır"

"Deniziyle, güneşiyle, doğal zenginlikleriyle, en önemlisi merhamet sembolü insanıyla Muğla her zaman göz bebeğimiz olmuştur. İki eliyle kalp işareti yapan iki yüzlü siyasetçiler, Muğlalı kardeşlerimi aldatamazlar"

"Kılıçdaroğlu, hayalini kurduğu temelini dinamitlemek istediği karanlık bir ülke tablosuna asla ulaşamayacaktır"



"Sayısı 6 ile başlayıp 9'a çıkan kumar masası, ülkemizin geleceğini karartma, kundaklama arayışındadır. Türk milleti bu tuzağa düşmez, düşmeyecektir. Kılıçdaroğlu'nun kanlı destekçileri PKK'dır, HDP'dir, FETÖ'dür"

