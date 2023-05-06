MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Aziz Milletim Sıra Sende' Balıkesir Mitingi'nde Konuşuyor.

Bahçeli'nin konuşmasından bazı satırbaşları:

Dünyaya istikamet verecek kudrette bir Türkiye'nin inşası, ancak ve ancak Türk İslam kültüründen feyzini alan, fedakarlık numunesi bir ahlaki kucaklaşmayla mümkün olacaktır. Bu ahlaki kucaklaşmanın adı Cumhur İttifakı'dır. Milli ve ahlaki kucaklaşmanın devlet ve millet hayatında kök salmasına da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi refakat edecektir.

Türkiye'nin önünü hiçbir ittifak kesemeyecektir. Geleceğin gücü Türkiye olacaktır. Bu nedenle 14 Mayıs seçimleri yeni yüzyılın eşiği, geçilmesi gereken en önemli kavşaktır. Şartlar ne olursa olsun sandığa gidecek misiniz? Bir oyunuzu Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a bir oyunuzu da MHP'ye verecek misiniz?

Küresel medya Kılıçdaroğlu ile nifak saçmaktadır. İngiliz The Economist dergisi "Erdoğan gitmeli" diyormuş. 14 Mayıs'ta kimin gideceğini gösterecek olan Türk milletidir. Alayı gelsin hepsi gelsin, karşımızıa dikilsin geri adım atarsak onlar gibi namertiz.