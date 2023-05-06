İSTANBUL 17°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Mayıs 2023 Cumartesi / 16 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,521
  • EURO
    21,5177
  • ALTIN
    1266.25
  • BIST100
    4400.76
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • MHP Lideri Bahçeli: Küresel medya Kılıçdaroğlu ile nifak saçmaktadır
Politika

MHP Lideri Bahçeli: Küresel medya Kılıçdaroğlu ile nifak saçmaktadır

'Aziz Milletim Sıra Sende' Balıkesir Mitingi'nde konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Küresel medya Kılıçdaroğlu ile nifak saçmaktadır. İngiliz The Economist dergisi 'Erdoğan gitmeli' diyormuş. 14 Mayıs'ta kimin gideceğini gösterecek olan Türk milletidir. Alayı gelsin hepsi gelsin, karşımızıa dikilsin geri adım atarsak onlar gibi namertiz' dedi.

6 Mayıs 2023 Cumartesi 14:13 - Güncelleme:
ABONE OL

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Aziz Milletim Sıra Sende' Balıkesir Mitingi'nde Konuşuyor.

Bahçeli'nin konuşmasından bazı satırbaşları:

Dünyaya istikamet verecek kudrette bir Türkiye'nin inşası, ancak ve ancak Türk İslam kültüründen feyzini alan, fedakarlık numunesi bir ahlaki kucaklaşmayla mümkün olacaktır. Bu ahlaki kucaklaşmanın adı Cumhur İttifakı'dır. Milli ve ahlaki kucaklaşmanın devlet ve millet hayatında kök salmasına da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi refakat edecektir.

Türkiye'nin önünü hiçbir ittifak kesemeyecektir. Geleceğin gücü Türkiye olacaktır. Bu nedenle 14 Mayıs seçimleri yeni yüzyılın eşiği, geçilmesi gereken en önemli kavşaktır. Şartlar ne olursa olsun sandığa gidecek misiniz? Bir oyunuzu Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a bir oyunuzu da MHP'ye verecek misiniz?

Küresel medya Kılıçdaroğlu ile nifak saçmaktadır. İngiliz The Economist dergisi "Erdoğan gitmeli" diyormuş. 14 Mayıs'ta kimin gideceğini gösterecek olan Türk milletidir. Alayı gelsin hepsi gelsin, karşımızıa dikilsin geri adım atarsak onlar gibi namertiz.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.