MHP Lideri Bahçeli: Melih Gökçek'e herhangi bir önerimiz olmamıştır

MHP lideri Bahçeli, Osmaniye Vakfının açılış töreninde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Bahçeli, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in MHP'den aday olup olmayacağı ile ilgili soru üzerine, "Sayın Gökçek'e herhangi bir önerimiz olmamıştır" değerlendirmesini yaptı.

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili ise diğer muhalefet partileri ile aynı alanda bulunmak istemediklerini vurgulayan Bahçeli, "CHP, HDP ve İP ile aynı yan yana olmak istemiyoruz. Onlar parlamenter sisteme dönme çabasında. Biz bu duruşlarını benimsemiyoruz. Emeklilikte yaşa takılanlar konusunda MHP'nin seçim beyannamesinde madde vardır. Arkadaşların ön hazırlığı olmuştur. Bu konu bugünkü ekonomik şartlarda 700 milyarı bulacak. Bugünkü ekonomik dönemde ısrarcı olmama kanaatindeyiz. Meclis araştırması açılması konusunda MHP görüşlerini saklı tutmakla birlikte çekimser oy kullanmıştır" diye konuştu.

İstanbul'dan MHP'nin aday gösterip göstermeyeceğinin sorulması üzerine ise Bahçeli, "İstanbul'da da bir sürprizimiz olabilir. Sürprizi söylersem anlamı kalmaz. İleriki günleri beklemek lazım" karışlığını verdi.

Bahçeli, bir başka soru üzerine, "Cumhur İttifakı devam ediyor. Yerel ittifakta yokuz diyoruz" dedi.