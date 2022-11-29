MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.

Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

Değerli milletvekili arkadaşlarım, saygıdeğer misafirler, basınımızın değerli temsilcileri grup toplantımıza başlarken hepinizi en iyi dileklerimle selamlıyorum. Toplantımızı takip eden aziz vatandaşlarımıza selamlarımı iletiyorum. Tarih geriye doğru akıp giden, geleceğin çerçevesi belirleyen bir zaman tanımlamasıdır. Geçmiş, insanın geleceğiyle birlikte yaşamaktadır. Tarih, insan ile geçmiş arasında inşa edilmiş bir köprü görevi görmektedir.

Esasen bugün olanlar dünün sonucudur. Yarın yaşanacaklar ise bugünün sonucu olacaktır. Tarih, hayata tutunamamış, sayısız toplumlar için onları acımasızca öğüten bir değirmenin tarifidir. Var oluşa anlam kazandıran dün, bugün ve yarın arasındaki muazzam terkibin farkına vararak müşterek bir şuur geliştiren bir kültürü bayrak yapan toplumlar ya da milletler tarihe yön vermeyi başarmışlardır.

Bu akışın içinde ceddini tanıyan, özünü bilen, öz değerlerinin aydınlığıyla uyanışa geçen, ne olup bittiğinin farkında olan toplumlar bilinç haline gelmişlerdir. Bize göre Türk milleti tarihe geçen bir kudretin adıdır. Bu soylu milletin varlığına kast etmek hiç kimsenin yapabileceği bir şey değildir.

İSTİKLAL CADDESİ'NDEKİ TERÖR SALDIRISI

İstiklal saldırısından sonra terör örgütüne çok ağır darbe vurulmuştur. Türkiye 2023 yılında terör belasından Allah'ın izniyle kurtulacak, tek bir terörist dahi yakayı kurtaramayacaktır. Sabır ve tahammülümüz kalmamıştır. Canilere ihanetlerinin bedeli mutlaka ödettirilecektir.

Terörle mücadelemiz bekanın, güvenliğin, huzurun meşru gerekçesidir. Son günlerde maalesef terör örgütünün hain saldırılarında şehit düşen vatandaşlarımız, askerlerimiz yüreğimize ateş düşürmüştür.

SURİYE'NİN KUZEYİNE KARA HAREKATI

Münbiç, Tel-Rıfat mıntıkasında canlı terörist bırakılmamalıdır. Alayı silindir gibi ezilmelidir. Kaç gündür dikkatimizi çekmektedir. Önüne gelen dili olan, yanaşık düzen nedir bilgisi olmayan ne kadar geveze yorumcu, sözde uzman varsa televizyonlardan Türkiye'nin kara harekatı şu günde olacak, bugünde yapılacak diye konuşur. Deprem olur bunlar ekrana çıkar. Sırasıyla ahkam keserler. Marketten pazardan çıkmadıkları izlenimini verirler. Hep aynı şeyler.

"HİÇBİR HAİN TÜRKİYE'NİN YIKIMINI GÖREMEYECEK"

Hiçbir hain Türkiye'nin yıkımını göremeyecektir. Cumhur İttifakı sıkılmış yumruk gibidir. Devletimiz tarihimiz aradığı inancı gücü ve kararı Cumhur İttifakı'nda bulmuştur. Zillete karşı çıkanlar Cumhuriyet'in yeni yüzyılını Türk ve Türkiye Yüzyılı yapmak amacıyla harekete geçenler Cumhur İttifakı ile kenetlenmiştir. Sürekli arkamıza bakarak önümüzdeki engelleri görmemiz çok zordur. Zor ve zahmetli bir mücadele sağlam bir karakterin sonucudur. Terörün kökü kazınana kadar durmayacağız.



Önüne gelen, dili olan askerliğin temel kurallarından bi haber, askerlik yapıp yapamadıkları belli olmayan ne kadar geveze yorumcu, sözde uzman varsa televizyonlarda Türkiye'nin kara harekatı 'şu günde olacak' diye konuşmaktadır. Bu edepsiz, ciddiyetsiz ekran yüzlerinden midemiz bulanmaktadır. Türkiye'nin ne zaman hangi şartlarda muhtemel kara harekatı yapacağının yetki ve görevi olmayan kişiler tarafından ulu orta dillendirilmesi güvenlik zafiyetidir. Buna da mutlaka sınır konulmalıdır.

KONYA'DA BARINAKTAKİ KÖPEĞİN VAHŞİCE ÖLDÜRÜLMESİ

Hayvanlara sevgi beslemeyen birisinin insan sevgisine haiz olması beklenmemelidir. Her hayvan emanettir. Hayvanlara eziyet büyük bir vebaldir. Hayvanlara kötü muamele eden kim varsa kınanmalıdır.

'CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZ SAYIN ERDOĞAN'

Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. 100 maddelik yeni anayasa teklifimizi paylaşmıştık. Herkes yeni bir anayasadan bahsetmektedir. Her partinin samimi bir durum muhasebesi yapmasında yarar vardır. Artık yeni bir anayasa hazırlamak milli bir vecibedir.

6'LI MASANIN ANAYASA ÇALIŞMASI

Zillet ittifakının anayasa değişiklik önerisi tarihi geriye sarmak akıntıya karşı kürek çekmek güçlenen Türkiye'ye pranga vurmaktır. Birbirlerinin kulağını çekmek için pozisyon alanların ortak bir akılla anayasa hazırlaması ham bir hayaldir. Zillet ittifakının akıl hocası HDP'dir, PKK'dır. Bunların yapacağı anayasa yıkım anayasasıdır. 6 parti 55 defa bir araya gelmiş. 6'sını bir araya getirsen bir Milliyetçi Hareket yapmaz. Bu anayasa metni 100. yılda 100 maddelik yeni anayasa taslağıdır. Gelsinler bir de bunu okusunlar. Alın size 6'ya karşı 2.

Cumhurbaşkanı görev süresi Cumhur İttifakı olarak 2 yetmez 3 olsun dersek ne yapacaksınız? Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 5'er yıllık 3 dönem olsa da yeni yüzyılın 25 yılını lider ülkeye doğru hızla götürsek.