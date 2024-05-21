MHP Lideri Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor

MHP Lideri Bahçeli'nin açıklamalarından bazı satırbaşları:



"Gazze'de masumların kanı hala dökülmektedir. İnsanlık değerleri sükut etmekle kalmamış, barbarlık güncelleşmiş, yeni sürümüyle Gazze şeridini kırıp geçirmiştir. Modern Dünya'nın gözü önünde çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere, sayıları 35 bini aşan sivil ve mazlum Filistinli kardeşlerimiz açıkça ve alçakça işlenen soykırım suçunun kurbanı olmuştur. "

"Uluslararası ceza mahkemesi Başsavcısının İsrail Başbakanı ve savunma bakanlığının işlemiş oldukları savaş ve insanlık suçları nedeniyle yakalama kararı müracaatında bulunması caniler için çemberin daraldığını göstermesinin yanı sıra çok önemli bir gelişmedir. Netanyahu gittikçe yalnızlaşmakta, güvendiği dağlara kar yağmaktadır."