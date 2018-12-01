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MHP Lideri Bahçeli: Cumhur ittifakı içerisinde jestler olabilir

MHP Genel Başkanı Bahçeli, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. MHP Lideri Bahçeli, 'Görüşmeler olumlu, Cumhur ittifakı iyi gidiyor, ittifak içerisinde jestler olabilir. Sayın Erdoğan'la görüşmeye hazırız' dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu açıklamasında yerel seçim ittifakı görüşmeleriyle ilgili şunları söyledi:
 
Cumhur İttifakı'nın içerisinde gönül vardır, karşılıklı saygı vardır, jestler de olabilir. Cumhurbaşkanı Güney Amerika'da görüşme arzusu oluşursa görüşmeye hazırız her zaman.  İki parti yöneticisi saygı değer insan zaman zaman bir araya geliyorlar, çalışma yapılan uzlaşılan alanlar var. Sayın Cumhurbaşkanı'na arz edeceklerdir. Şu ana kadarki gelişmeler olumlu. Çalışmalar verimlidir. Cumhur İttifakı iyi gidiyor.

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