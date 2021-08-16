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Politika

MHP Lideri Bahçeli: Taliban'la görüşmek dahil her seçenek dikkate alınmalıdır

MHP Lideri Bahçeli: Taliban'la görüşmek dahil her seçenek dikkate alınmalıdır

16 Ağustos 2021 Pazartesi 15:43 - Güncelleme: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 15:43
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