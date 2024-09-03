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Politika

Bahçeli'den manipülasyonlara sert tepki: TSK'yı tartışmaların içine çekme gayreti vahim bir hatadır

MHP Lideri Devlet Bahçeli, 'TSK'yı hasmane tartışmaların içine çekme gayreti vahim bir hatadır. Siyaset ve toplum gündemine oturan, medyada her gün otopsi raporu yazılan vaki yeminin gayesi nedir? Buna kim ya da kimler karar vermiştir? Kanunla belirlenmiş yemini müteakiben mezun subayların bir bölümünün dile getirdikleri yemine ihtiyaç duyulmasının mana ve maksadı nasıl yorumlanmalıdır?' dedi.

3 Eylül 2024 Salı 16:34 - Güncelleme:
Bahçeli'den manipülasyonlara sert tepki: TSK'yı tartışmaların içine çekme gayreti vahim bir hatadır
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MHP Lideri Bahçeli'nin açıklamalarında satır başları;

* 30 Ağustos'u gölgeleyen, ülkemizi meşgul eden, hasımları ümitlendiren, istismar lobisini heyecanlandıran ikinci yemin hadisesinin her bakımdan netliğe kavuşması zorunludur.

* Kanuni yemin dışındaki yeminin üzeri Aziz Atatürk'le örtülmemeli ve gizlenmemelidir.

* Siyaset ve toplum gündemine oturan, medyada her gün otopsi raporu yazılan vaki yeminin gayesi nedir? Buna kim ya da kimler karar vermiştir? Kanunla belirlenmiş yemini müteakiben mezun subayların bir bölümünün dile getirdikleri yemine ihtiyaç duyulmasının mana ve maksadı nasıl yorumlanmalıdır?

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