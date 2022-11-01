MHP Lideri Bahçeli: Türkiye Yüzyılı vizyonunu yerinde buluyor ve destekliyoruz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

MHP Lideri Bahçeli'nin açıklamalarından bazı satırbaşları:

MHP olarak milletimize ömrümüzü adadık. Biz hiç kimseyi ötekileştirmiyoruz. Hz. Mevlana'nın dediği gibi "Aşk nasip işidir, hesap işi değil". Nitekim milletimize aşkımız kuru laf değildir. Bu ilhamla Türkiye'mizin her yerindeyiz. Milletimizle görüşüyor, konuşuyoruz. "Adım Adım 2023, İl il Anadolu" dedik herkesle kucaklaştık. Şimdi de Adım Adım 2023 Köyüm benim sohbet toplantılarıyla milletimizin efendilerinin ayağına gittik. Buna da kararlılıkla devam ediyoruz.

"ARKA AYAĞIYLA KULAĞINI KAŞIYANLAR..."

Köylerimizi tanıyoruz, elma yanaklı çocuklara, nasır tutmuş ellere, emektar gelinlere, fedakar analara, çileye kafa tutan babalara, dedelere nineler, bereketli topraklara, yeşil ovalara geleceğin Türkiye'sinin müjdesini taşıyoruz. 451 köyü ziyaret ettik.

Köyüm benim sohbet toplantılarıyla çiçeklendik bağımızla bahçemizle. Toprağın dilini bilen, köylünün hissiyatını tanıyan bir genel başkan olarak diyorum ki mahsulleri para edecek, besileri karın doyuracaktır. Türkiye'yi doyuran vatandaşlarımıza ne yapsak azdır. Arka ayağıyla kulağını kaşıyanlar köylülerimizi bilemez. Yaparsa MHP ve Cumhur İttifakı yapar.

Yorulmamızı bekleyenler hayal kırıklığına uğrayacaklardır. 13 Kasım 2022'de Elazığ mitingimizi, 20 Kadım 2022 tarihinde de Samsun mitingini gerçekleştireceğiz. Biz erik dalına basmıyoruz, boş sözlere kanmıyoruz.

"TÜRKİYE YÜZYILI YEPYENİ BİR İVME KAZANDIRDI"

Osmanlı İmparatorluğunun küllerinden tıpkı bir Anka kuşu gibi Türkiye Cumhuriyeti doğdu ve tarih sahnesindeki yerini aldı. Tarihi mecburi rota değişikliğinden tecelli etmiştir. Anadolu topraklarında kurduğumuz 3. Türk milleti Türkiye Cumhuriyeti'dir. Osmanlı Devleti Türk'tür, Selçuklu Devleti Türk'tür. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuranlar gökten zembille inmedi, Osmanlı Devleti'nde yetiştiler. 20. Yüzyıl Türk milletinin beka ve Türk milletinin de toparlanma yüzyılıdır. Cumhuriyetin ilk yılları tek parti dönemidir, 71 yıllık parlamenter sistem hayatı Cumhuriyetin ikinci dönemidir, üçüncü dönemi ise Cumhurbaşkanlığı sistemidir.

Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan Türkiye Yüzyılı beyanı yepyeni bir ivme kazandırmıştır.

Biz Sayın Cumhurbaşkanının gelin Türkiye Yüzyılı vizyonunu birlikte oluşturalım davetine icabet ediyor, çağrıya kulak veriyor ve buna da hazır olduğumuzu açık yüreklilikle dile getiriyoruz. 17 başlığın hepsini de destekliyoruz.

"BUNLARIN ÖMÜRLERİ DE DEDİKODU İLE GEÇİYOR"

Dünyadan Türk'ü ve Türkiye'yi çekip çıkarın geriye hiçbir şey kalmayacaktır. Türkiye Yüzyılı örselenmek istenen hak ve hukukumuzun sembolüdür. Türkiye Yüzyılı Türk milletinin yeni bir zafer atılımıdır. Cumhuriyetin birinci yüzyılında treni kaçırdık, ikinci yüzyılında kaçırmayacağız. Leyleğin ömrü nasıl lak lakla geçiyorsa, bunların da ömürleri dedikodu ile geçiyor. Bunlarda umut yoktur, huzur yoktur, halktan yana irade yoktur.

"AKILLARINI BAŞLARINA ALSINLAR"

Türkiye'nin gelişmesi, güçlenmesi, zenginleşmesi, kalkınması maksadıyla yapılan her girişimin, çalışmanın destekçisiyiz. Yerli ve milli silah sanayimiz imrenilecek seviyeye ulaşmıştır. İHA'lar, SİHA'lar, yine milli silah ve füze imalatı milletimize haklı bir gurur yaşatmaktadır. Üzerimizde hesap yapan terör çeteleri dikkat etsinler, akıllarını başlarına alsınlar, dev artık uyanmakla kalmamış, muhteşem bir teknolojik atılımla ayağa kalkmıştır. Türkiye artık kendisine has imkan ve kabiliyetiyle otomobilini yapacak bir aşamaya gelmiştir. Bundan sadece Türkiye alerjisi olan odaklar rahatsız olacaktır.

"KILIÇDAROĞLU SANA KÖTÜ BİR HABER VEREYİM"

Sayın Kılıçdaroğlu sana bir kötü haber vereyim. Togg'un seri üretimi 2023 yılında başlıyor; buna şimdiden hazır ol, siparişini vermek için de sıraya gir. Togg'un banttan indirilme törenine katılarak ortak sevince katıldık. Tek bir fabrika kurulmadı diyerek yalanlarına yenisi ekleyen Kılıçdaroğlu'na diyorum ki zaman bulursan Gemlik'e gitmeyi öneriyorum.