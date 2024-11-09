İSTANBUL 17°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Kasım 2024 Cumartesi / 8 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,3869
  • EURO
    36,8522
  • ALTIN
    2968.42
  • BIST100
    9184.82
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • MHP Lideri Bahçeli'den 10 Kasım mesajı: Türk milleti dün olduğu gibi bugün de dayatmalara teslim olmayacak
Politika

MHP Lideri Bahçeli'den 10 Kasım mesajı: Türk milleti dün olduğu gibi bugün de dayatmalara teslim olmayacak

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 86'ıncı yıldönümünde anma mesajı yayımlayan MHP Lideri Devlet Bahçeli, 'Türk milleti, dün olduğu gibi bugün de hiçbir güç karşısında eğilmeyecek, mütecaviz dayatmalara teslim olmayacak, mukadderatının onurundan ve müstakbelinin parlak ülkülerinden taviz vermeyecektir. İnancım ve güvencem odur ki, tarih boyunca birbirine eklemlenerek devam edegelen, en zorlu dönemlerde tıpkı bir yıldırım gibi tecessüm ve tezahür eden kahramanlar kuşağının hiçbir zaman arkası kesilmeyecektir.' dedi.

AA9 Kasım 2024 Cumartesi 14:07 - Güncelleme:
MHP Lideri Bahçeli'den 10 Kasım mesajı: Türk milleti dün olduğu gibi bugün de dayatmalara teslim olmayacak
ABONE OL

MHP Genel Başkanı Bahçeli, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 86. yıldönümünde saygıyla andıklarını belirten Bahçeli, "Aziz Atatürk fani bir insandır, ömrü hem sayılı hem de sınırlıdır. Fakat geride bıraktığı muhteşem eserleri, muazzam emanetleri, müstesna hizmetleri, muhterem mücadeleleri maşeri vicdanda, milli hafızada ebediyen varlık hükmünü koruyacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Bahçeli, "bir arada ve bağımsız olarak yaşama azim ve iradesi kırılmadıkça bir milletin asla yok edilemeyeceğini" herkese ispat ederek mazlum milletlerin istiklal mücadelelerine örnek olan Atatürk'ü yüzyılın dehası yapan özelliklerinin başında, kuvvetli öngörüsünün geldiğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Atatürk, Türk milletinin varlığına kasteden her türlü açık veya kapalı zalim tertibe gecikmeksizin müdahale etmiş, müteakiben milli uyanışı tetikleyerek kurtuluşun meşalesini körüklemiştir. Her alanda bağımsız olmayı esas alan, milli menfaatlerden taviz vermeyen, baskıya ve esarete karşı geri adım atmayan bir politika izlemiş, tüm dünyanın Türkiye'ye gıptayla bakmasına neden olmuştur. O, Türk milletinin tarihi ve milli ortak değeridir. O, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş hükmü, kurucu haysiyetidir.

Atatürk'ün özellikle Milli Mücadele yıllarındaki askeri ve siyasi liderliği, ömrü boyunca maruz kaldığı olaylar ve yaşanan zorlu dönemler her Türk vatandaşı tarafından çok iyi öğrenilmeli ve aynı şekilde ibret alınmalıdır. Çünkü aziz Atatürk'ün de dediği gibi, Türk milletinin, şahsi menfaatlerini düşmanların siyasi emelleriyle birleştirebilecek gafillerin ihanetleriyle her zaman karşılaşması mümkündür."

Bahçeli, Atatürk'ün, bir yandan Türk milletinin kendine güveniyle var oluş kararlılığını güçlendirirken, diğer yandan da her türlü iç ve dış musibetle başa çıkacak dirayet ve direnci azami düzeyde gösterdiğini vurgulayarak, bu nedenle, Türk milletinin gurur duyduğu, feyiz aldığı değerleri yıpratarak güven duygusunu yok etmek isteyenlerin yakın hedeflerinden birisinin de Atatürk olduğunu ifade etti.

Bahçeli, Selanik'teki pembe boyalı evin ikinci katındaki ocaklı odada doğan, 57 yıllık hayata devasa bir tarihi sığdırıp İstanbul Dolmabahçe'de rahmeti rahmana kavuşan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Türk nesillerinin her daim saygıyla hatırlayacağının altını çizdi.

-"HER ZAMAN HATIRLAYACAĞIZ, HER ORTAMDA HATIRLATACAĞIZ, BU AZİMKAR İRADEDEN HİÇ VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Devlet Bahçeli, mesajında şunları kaydetti:

"10 Kasım esasen bir matem günü değil, aziz Atatürk'ü idrak vesilesi, düşüncelerini ifade vetiresi, eserlerini muhasebe veçhesi, Cumhuriyet'i öncesi ve sonrasıyla kavrama vefasıdır. Bizatihi dile getirdiği şu sözleri paha biçilemez değerdedir: 'Benim hayatta yegane fahrim, servetim Türklükten başka bir şey değildir.' Türklüğün medeni vasfı ve büyük medeni kabiliyetinin, bundan sonraki inkişafı ile istikbalin yüksek medeniyet ufkunda yeni bir güneş gibi doğacağından şüphe duymuyordu. Devamında aynen dediği şuydu: 'Bu söylediklerim hakikat olduğu gün, dileğim şudur: Beni hatırlayınız.' Elbette her zaman hatırlayacağız, her ortamda hatırlatacağız, bu azimkar iradeden hiç de vazgeçmeyeceğiz. Milli Mücadele'nin lideri, Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 86'ıncı yıl dönümünde kemali hürmet ve sonsuz rahmetle anıyorum.

Türk milleti, dün olduğu gibi bugün de hiçbir güç karşısında eğilmeyecek, mütecaviz dayatmalara teslim olmayacak, mukadderatının onurundan ve müstakbelinin parlak ülkülerinden taviz vermeyecektir. İnancım ve güvencem odur ki, tarih boyunca birbirine eklemlenerek devam edegelen, en zorlu dönemlerde tıpkı bir yıldırım gibi tecessüm ve tezahür eden kahramanlar kuşağının hiçbir zaman arkası kesilmeyecektir. Aziz milletimiz sinesinden volkan ağzı gibi fışkıran kahramanlarıyla tek yürek halinde istiklalini ve milli birlik iradesini titizlikle koruyacak, işgal ve ihanet hevesinde olanları mahvı perişan edecektir.

Bu vesileyle, Kurtuluş Savaşı'nın isimli isimsiz nice kahramanına, şehitlerimize, elleri öpülesi ceddimize de Cenabıallah'tan rahmetler niyaz ediyor, aziz hatıraları önünde tazimle eğiliyorum."

MHP Lideri Bahçeli: Türkiye'nin Kürt sorunu yoktur, asla da olmayacaktır

MHP Lideri Bahçeli: Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha seçilmelidir

Bahçeli'den talebe ret

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.