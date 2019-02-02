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Bahçeli: Kılıçdaroğlu'nun milliyetçilik tarifi körün fil tarifine uyar

MHP Genel Başkanı Bahçeli, 'Sayın Kılıçdaroğlu'nun milliyetçilik tarifi körün fil tarifine tamamıyla uyar. Virane zihninde milliğin kırıntısı dahi olmayan birisinin bize milliyetçilik hatırlatması yapması, zeka özrü değil, zilletin zehir tesiridir.' dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Kılıçdaroğlu'nun milliyetçilik tarifi körün fil tarifine tamamıyla uyar. Virane zihninde milliğin kırıntısı dahi olmayan birisinin bize milliyetçilik hatırlatması yapması, zeka özrü değil, zilletin zehir tesiridir.

Vatana, bayrağa, orduya kast edenlerle ittifak kurmuş birisinin ağzına alacağı ne millet ne de milliyetçiliktir, sadece zillet ve rezalettir." dedi. 

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