03 Mart 2020 Salı 10:48 - Güncelleme: 03 Mart 2020 Salı 11:54

MHP Lideri Bahçeli'nin konuşmasından bazı satırbaşları:

"Karanlık emel sahipleri bilmelidir ki dirimiz asker, vurulanımız şehittir. Onların dirisi kalleş, vurulanı ise leştir."



"Arap Baharı'nın isyan dalgasının son etabı olan Suriye'ye karşı Türk'ün bahar kalkanı sınırlarımıza set çekmiştir. Sorulacak hesabımız vardır. Alınacak intikamımız vardır.",



"Görev düşsün, silahımı alır cepheye koşarım, nasip olursa şehit olurum."



"Bugün İdlib'de Rusya ikili oynamaktadır. İran arkadan dolanmaktadır. 5 Mart'ta Moskova'daki görüşme kritik ve çok mühimdir"

"Sayın Kılıçdaroğlu madem bizi duymuyorsun bari Atatürk’ün söylediklerine kulak ver."



"Rejim uçaklarının arasında Rus uçakları vardı, kimi kandırıyorlar."



"Esed’in son kullanma tarihi bittiğinde fişini önce Putin çekecektir. Bunun için Esed topraklarını Rusya’ya hibe etmiştir."



"Türk ordusu soluğu Şam’da almalı, zalim Esed’in kafasına çuvalı geçirmelidir."

