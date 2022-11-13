MHP lideri Bahçeli: Kılıçdaroğlu siyasi nefretini Türkiye'ye karşı kullanıyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Elazığ'da "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" mitinginde önemli açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne satır başları şöyle:

"Yolu doğru olanın yükü ağır olsa da imanla kaldırıyoruz bu yükü. Doğru duvarın yıkılmayacağını çok iyi biliyoruz. Cümleler doğrudur sen doğru isen. Doğruluk bulunmaz sen eğri isen. Bu dünyada ümitsizlik diye bir şeyin olmayacağına, aksine çanak tutanların doğruluğa muhalif tarafta bulunacağına candan inanıyoruz. Hayat varsa ülkü vardır, ülke vardır, ufuk vardır, kardeşlik vardır. Ve kardeşlik hukuku ile yaşayacağımız nice adımlar bizi beklemektedir. Söylediğimiz her söz saygı ve sevgi ile doludur. Kökeni mezhebi, ana dili ne olursa olsun milli ve manevi değerlerin ortak paydasında yerini alan herkes bizim kardeşimiz ve bu ülkenin özbeöz evladıdır. Hiçbir şer odak aramızı açamayacaktır.

ZİLLETE KARŞI AYNI TARAFTA MIYIZ?

Bizim birlikteliğimiz çıkara dayalı bir iş ortaklığı değildir. Kardeşliğimiz bin yıllıktır. El ele gönül gönüleyiz. Kol kolayız. Nihayet acımızla ve sevincimizle biriz ve beraberiz. Ayrımız gayrımız yoktur.

Türkiye'yi durdurmaya çalışan, Elazığ'ın önünü kesmeye çalışanlarla mücadele halindeyiz. Zalimlere karşı aynı safta mıyız? Zillete karşı aynı tarafta mıyız? Gakkoşlar babacandır, dost canlısıdır. Sözünün eridir. Zalime düşman mazluma merhametlidir.

2023 yılı lider ülke Türkiye'nin ön yüzüdür, ön sözüdür. 13. Cumhurbaşkanı ile birlikte milletvekili genel seçimlerinin yapılacağı demokrasi ve sandık yılıdır. 2023 yılına hazır mısınız? Sandığa gidecek ve cumhuriyetimize sahip çıkacak mısınız?

"ADAYIMIZ BELLİ KARARIMIZ NETTİR"

Bu atılgan irade, tavizsiz ifadeniz hesap yapanların uykularını kaçırıyor. Meydanın boş olmadığını cümle alema gösteriyorsunuz. Çünkü Cumhur İttifakı alayına birden göğüs germeye muktedirdir. Artık seçimlere az bir süre kaldı. Kader anı yaklaşmaktadır. Demokratik hesap günü ufukta görülmektedir.

Bizim adayımız belli kararımız nettir. Adayımız Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Amacımız hem cumhurbaşkanlığı hem de mecliste de çoğunluğu almaktır. Allah'ın izniyle Elazığ zillete düşmeyecek, Türk Milleti geri adım atmayacaktır.

"KILIÇDAROĞLU YÖNETİMİNDEKİ CHP UÇURUMUN KENARINDADIR"

Türkiye'nin kuyusunu kazanlara çoktan tahammülümüz bitmiştir. CHP Genel Başkanı selin içinde sürüklenen bir kütüğe dönüşmüştür. Siyasi nefretini Türkiye'ye karşı silah gibi kullanmaya başlamıştır. PKK'ya kol kanat gerip arka çıkan Kılıçdaroğlu'dur. FETÖ'yü aklamaya çalışan O'dur. Bu Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP uçurumun kenarındadır. Türkiye'nin huzur ve güvenliğini tehdit etmektedir. Londra'da temiz para bulacağım dedi. Türkiye'yi uyuşturucu ticareti yapmakla suçladı. Askerimiz ve polisimize en hayasız iftiraları reva gördü. Cari açık iftirasını vicdanı sızlamadan attı. Ülkemizin gri listede olduğunu utanmadan iddia etti. Asıl bu listede olan Birleşik Krallık'tan haberi olmadığını da cahilce söyledi.

Karar da sözde hüküm de milletindir. Kılıçdaroğlu ve zilletin diğer ortakları dış ülkelerden icazet beklentileri düpedüz teslimiyetçiliktir. Sevdamız millettir. Gücümüz devlettir. Çünkü biz dedem Korkut'un, Ahmet Yesevi'nin, Hacı Bektaş'ın tarihten gelen sesiyiz.

SAYIN ERDOĞAN BU ACEMİLERLE AYNI TERAZİDE DEĞİL

Temelleri çürük, çatısı uçuk güçlendirilmiş parlamenter sistem dışında söyledikleri hiçbir şey yoktur. Henüz adayları da derin bir anlaşmazlık ve tartışma konusudur. 6'lı massa iradesizdir, istikrarsızdır. Dış güçlerle Türkiye aleyhine oldukları ayan beyan ortadadır. Kimi aday gösterecekleri belli değilken her birinin gündemi başkadır.

Hala malum başkanların isimleri dışında bir şey söyleyemiyorlar. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın acemilerle aynı terazide tartıya çıkarılması Cumhura saygısızlık ve nankörlüktür.

Son yurdumuzu harap etmek isteyenlerin yakasından tutup, hesabı mahşere bırakmadan fitil fitil sormasını biliriz.

"DAHA FAZLA GECİKMEYE MEYDAN BIRAKMADAN HDP KAPATILMALI"

AK Parti heyetinin anayasa değişikliği düzenlemesi ile ilgili olarak Meclis'te grubu olan partileri ziyaret etmesi, bizim de bunu doğal karşılamamız anlaşılan münafıkları rahatsız etmiş. Gözümüzde PKK neyse HDP de odur. HDP, ihanetin ve bölücülüğün merkez üssüdür. Daha fazla gecikmeye meydan bırakmadan AYM tarafından HDP'nin kapatılması da mecburiyettir. Kimse HDP ile ilgfili bize parmak sallayamaz. Sallayan olursa o parmakları kıracağımızı da kimse unutmamalıdır."