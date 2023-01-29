MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Amasya'da "Aziz Milletim Sıra Sende" mitinginde konuşuyor.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

Türkiye'nin kader seçimlerinin eşiğindeyiz. Şimdi söz sizdedir. 14 Mayıs'ta yapılması gündemde olan genel seçimler, Türkiye'nin gelecek ümitlerini tazeleyecektir.

Mustafa Kemal Paşa 19 Mayıs 1919'da Samsun'a gelmiş, nihayetinde de 12 Haziran 1919 Perşembe günü Amasya'ya intikal etmiştir. Amasya milli mücadelenin ilk karargahı olmuştur.

Milliyetçi duruş buradan yedidüvele meydan okumuştur. Küresel sırtların hükmü Türkiye'ye geçmez, geçemez.

Türkiye'nin aleyhine kudurmş gibi faaliyet gösteren işbirlikçiler yine araziye çıkarılmışlardır. Amasya Genelgesi Cumhuriyet'in ilk yüzyılının beyannamesidir, şimdi de yeni yüzyılın sayfası açılmaktadır. Dün devşirilmiş madda ve himayeciler vardı, bugünde var. Dün zalimlere yandaşlık yapanlar bugün karşımızda.

"ADAYIMIZIN SONUNA KADAR ARKASINDAYIZ"

Cumhuriyet'in 100. yıl dönümüzde cumhurun muhteşem zaferine hepbirlikte omuz vereceğiz. Kriz severler boşuna uğraşmasın, değerli adayımızın da sonuna kadar arkasındayız.

Türkiye'nin zilletine katiyen tahammül edecek değiliz. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. İstikrar sürsün Türkiye büyüsün amacındayız. Hainlere karşı aynı hizadayız. Türkiye düşmanlarına karşı aynı çizgideyiz.

Hiçbir insanın kabul edemeyeceğiz ilkel sataşmalar ülkemize, Cumhurbaşkanımıza reva görülmektedir. İtibar cellatları devreye girmektedir.