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Politika

MHP lideri Bahçeli açık açık uyardı: Bunun hesabını soracağız

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Bahçeli, 'MHP'ye zincir vurmak, kement bağlamak, kelepçe takmak hiçbir ahlaksızın harcı ve haddi değildir. Kötüleri ve kötülükleri unutursak kanımız kurusun. Sürekli körüklenen karalama kampanyalarını ve gündemde tutulan karanlık senaryoların hesabını soracağız' dedi.

31 Ocak 2023 Salı 10:51 - Güncelleme:
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MHP Genel Başkanı Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Görmek istemeyen bir göze aydınlık fayda etmez. Ulaşamayacağımız hedefleri önümüze koymadık, koymaya da niyetimiz yoktur. Bizim işimiz kin değil, muhabbettir. Milli ve Muhammed'i ahlakı içselleştirerek yaşamaktır. Toprağına merhamet tohumu serpilmeyen ülkeler nice Fatih'lerin matemi olmuştur. İftira salgınına inancımızın şifası ile karşılık veriyoruz. Biz mertliği de biliriz, melanet emellerden hesap sormasını da mutlaka biliriz. Bu vatan, bu ülke, bu bayrak uğruna hilal bıyıklı 3 bin şehit verdik.

MHP'ye zincir vurmak, kement bağlamak, kelepçe takmak hiçbir ahlaksızın harcı ve haddi değildir. Kötüleri ve kötülükleri unutursak kanımız kurusun. Sürekli körüklenen karalama kampanyalarını ve gündemde tutulan karanlık senaryoların hesabını soracağız

  • MHP lideri Bahçeli
  • muhalefet

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