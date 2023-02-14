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Politika

MHP lideri Bahçeli: Bu imtihandan alnımızın akıyla çıkacağız

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Bin nasihat fayda etmiyor ama yeri geliyor bir musibet kendimize gelmemize vesile oluyor. Milli birlik ve beraberlik ruhuyla kenetlenmemiz gereken dönemdeyiz. Yara bere içindeyiz ama mutlaka iyileşeceğiz. Manevi bir imtihandayız ama bu imtihandan alnımızın akıyla çıkacağız' dedi.

14 Şubat 2023 Salı 10:24 - Güncelleme:
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

MHP lideri Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

Savaşlara, doğal afetlere, salgın hastalıklara, darbe teşebbüslere, isyan girişimlerine, istiklalimize yönelik menfur suikastlara karşı aynı cephede mücadele ettik. Enkazın üzerinde tepinen utanmazlara her dönemde şahitlik ettik. İnsanlarımız imdat çağrısı yaparken, milletimizin ahları arşı titretirken, afetzedeler hayata tutunmaya çalışırken, vicdan fukaralarını esefle, ibretle izledik. Olağanüstü bir dönemden geçtiğimiz kuşkusuzdur. Deprem felaketi ne ilk ne de son olacaktır. Kentleşme politikalarımızı gözden geçirmeliyiz. Bunu hemen yapmalıyız.

Öyle bir felaketle yüz yüzeyiz ki Anadolu levhasının, Arap levhasına göre en az 3 metre hareket ettiği uzmanlarca ifade edilmiştir. Hatay'ın Altınözü ilçesindeki bir zeytin bahçesinde, 200 metre genişliğinde, 400 metre uzunluğunda, 50 metre derinliğinde bir yarık oluşturmuştur. Zelzele bölgede tarih boyunca yaşanan en yıkıcı sismik hareketlilik olarak kayıtlara geçmiştir. Yaşadığımız depremde en az 5 fay segmentinin kırıldığı iddia edilmektedir. Son 100 yılda 27 Aralık 1939 Erzincan depremi 7.9, 17 Ağustos 1999 Gölcük depremi 7.4, 6 Şubat Pazarcık depremi 7.7 ve Elbistan depremi 7.6 olarak gerçekleşmiştir. İkiz depremler 110 bin kilometrekarelik bölgede, 10 ilimizi, 113 ilçemizi, 6514 köyümüzü doğrudan doğruya vurmuştur. Türkiye nüfusunun yüzde 15.7'si, tarımsal alanın yüzde 14.5'i depremin yıkım alanında kalmıştır.

Bin nasihat fayda etmiyor ama yeri geliyor bir musibet kendimize gelmemize vesile oluyor. Milli birlik ve beraberlik ruhuyla kenetlenmemiz gereken dönemdeyiz. Yara bere içindeyiz ama mutlaka iyileşeceğiz. Manevi bir imtihandayız ama bu imtihandan alnımızın akıyla çıkacağız. Hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine inanıyoruz. Sarsıldık fakat düşmeyeceğiz. Şer kumpanyalara şahit olduk. Enkazın üzerinde tepinen utanmazlara her dönemde şahitlik ettik. İnsanlarımız imdat çağrısı yaparken kazanç ve çıkar çetelesi tutan vicdan fukaralarını öfkeyle izledik.

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