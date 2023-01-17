MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

MHP lideri Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

MHP, önümüzdeki baharda gerçekleşmesi gündemde olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimine hazırdır, başarıya inanmıştır. 15 Ocak'tan itibaren seçim sürecine girdiğimiz, bu suretle seçim hazırlıklarını daha da yoğunlaştırmaya karar verdiğimiz malumdur. Seçimin ne zaman yapılacağıyla ilgili tartışmaların bir an evvel son bulması, mevsim şartlarıyla birlikte uygun bir tarihin mutabakatla tespiti iyi niyetli beklentimizdir. Böyle bir karar çıkarsa bu durum bir erken seçim değil, seçim tarihinin güncellenmesi şeklinde yorumlanmalıdır.

"MAYIS AYI İÇİNDE BU İŞİ BİTİRELİM"

Kriz çıkarmanın, kavga iklimi yaratmanın ahlaken bir karşılığı olmayacağını görmek lazımdır. Muhalefet partileri bu yönde adımdan imtina ederse, cumhurbaşkanımız anayasa 116. madde 2. fıkra uyarınca seçimlerin yenilenmesine karar verebilecektir. MHP, iki alternatife de hazırdır. Cumhurbaşkanımız seçimlerin yenilenmesine karar verdiği anda, 60 günlük süre de işlemeye başlayacaktır. Muhalefet şayet seçimlerden umut kesmemişlerse, ipe un sermeyi bir kenara bırakma düşüncesine sabitlenmemişlerse TBMM'de makul tarihin uzlaşmayla belirlenmesi önünde hiçbir engel kalmayacaktır. Mayıs ayı içinde bu işi bitirelim, sözü ve kararı aziz milletimizin kutlu iradesine verelim. Uzlaşarak Türkiyemizi seçime taşıyalım.

"2023 SEÇİMLERİNİ RİSKE ATMAYACAĞIZ"

2023 seçimlerini riske atmayacağız. Gücümüz ne yetiyorsa çalışacağız. MHP ve Cumhur İttifakı'nın ulaşacağı sonuç fedakarlıkların, emeklerin, hane hane gezilerek yapılan görüşmelerin, göz nurlarının muhterem eseri olacaktır. Tüm dava arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Partimize verilecek her destek ve her oy bizim için siyasi namusumuzun bir belgesidir. Bizim ittifakımız ve davamız, umuttur, huzurdur, kardeşliktir, Türk Milleti'nin ta kendisidir.

Moralimizi bozmak isteyecekler. Mücadelemizi zaafa uğratmanın hesabını yapacaklar, güveni sarsmak için uğraşacaklar. Kara kampanyalara hız katacaklar, kuşku uyandırmak için yeni taktikler geliştirecekler. Fitnenin dozajını artıracaklar. Hiçbir arkadaşım böyle bir sabotaja boyun eğmemelidir. Onların nifak madeni varsa bizim de çelik gibi imanımız vardır. Hepsini birden daldan dala zıplayan maymuna çevireceğimiz unutulmamalıdır.

Biz dünyanın en gözde ve en zorlu coğrafyasında yaşayan, bundan böyle de yaşamak zorunda olan bir milletiz. Ne tarihimizi ne coğrafyamızı ne de kimliğimizi değiştirme arayışı isteğindeyiz. Bu gerçeklerle daha gelişmiş, güzel bir gelecek inşa edebiliriz. Biz MHP olarak bunun için varız, bunun için var olmaya devam edeceğiz. Zillet ittifakı Türkiye'nin hedeflerini kırmak, büyüme azmini kundaklamak için son kozlarını oynamaktadır. Zillet ittifakı a'dan z'ye krizdir. Her bir parti koltuk ve makam derdindedir. Siyasi rant kavgaları gizlenemez boyutlardadır. Zillet ittifakı, Türkiye'ye adeta silah doğrultmuştur.

MUHALEFETE SAVUNMA SANAYİİ TEPKİSİ

Kılıçdaroğlu'nun TSK'nın şerefli komutanlarına saldırması uykuları kaçan mankurt bir siyasetçinin karanlık ağzından saçılan kötülük ve nefrettir. Yeni nesil fırtına obüslerinden rahatsızlık duyan bir siyasetçinin bu millete faydası dokunamaz. İHA'larımızdan, SİHA'larımızdan KIZILELMA'mızdan, Hürjet'imizden, ATAK helikopterimizden, Tayfun füzemizden diğer yerli ve milli silah sanayii ürünlerimizden kimler gocunuyorsa, onlar küresel emperyalizme ruhlarını satan ilkesizlerdir.