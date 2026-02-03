İSTANBUL 6°C / 2°C
  MHP Lideri Bahçeli'den ''tarihi eşik'' vurgusu: Milletimiz, tüm şahsi çıkarların üstünde
Politika

MHP Lideri Bahçeli'den ''tarihi eşik'' vurgusu: Milletimiz, tüm şahsi çıkarların üstünde

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Üç hilal sadece bugünün değil, yarınların da partisidir. Bizim çamur zihniyetlere yüzümüz dönük kapımız süngülüdür. Az ve öz söyleyip hafızalarda derin anlamlar bırakacak maharete sahip olmak lazım. Türkiye tarihi eşikten geçiyor. Milletimiz, tüm şahsi çıkarların üstündedir.' dedi.

3 Şubat 2026 Salı 10:31
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları:

Radyo kanallarından, sosyal medya platformlarından bugünkü toplantımızı takip eden tüm vatandaşlarımızı gönül ve kültür coğrafyamızda onurlu ve huzurlu hayatın mücadelesini nice zorluğa direnerek gerçekleştiren tüm kardeşlerimizi selamların en güzeliyle selamlıyorum.

Değerli dava arkadaşlarım, muhterem hanımefendiler, beyefendiler, bir haftalık aranın ardından Meclis toplantımızda sizlerle buluşmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Hepinizi hürmetle selamlıyor, huzurlu bir hafta geçirmenizi diliyorum.

MHP ve Cumhur İttifakı bütün Türkiye'nin hatta Türk İslam dünyasının siyaset kutbudur.

Üç hilal sadece bugünün değil, yarınların da partisidir. Bizim çamur zihniyetlere yüzümüz dönük kapımız süngülüdür. Az ve öz söyleyip hafızalarda derin anlamlar bırakacak maharete sahip olmak lazım.

Bizim folluğumuzda kuluçkaya yatıp başka kümeslerde yumurtlayanların, çıraklık dönemini aramızda geçirip gıcırdayan başka kapı diplerinde ustalık taslayanların Milliyetçi-Ülkücü hareketi hakkıyla idrak layıkıyla ifade etmeleri neredeyse imkansızdır.

Hamasetin ilkesiz çekiciliği, hakikat ve haysiyetin itibarlı çehresini gölgelerse emin olunuz ki atılan hiçbir adımın, söylenen hiçbir sözün bağlayıcılığı ve kalıcılığı olmayacaktır.

Deniz fenerini andıran, aydınlık bir meşaleyi çağrıştıran bu yatakta oluşacak ve ortaya çıkacak fikri atılımın tanım ve tarifi de elbette ve kesinlikle milliyetçiliğin ta kendisidir.

Türkiye'mizin geçtiği tarihi eşik hepimize ihmal edilemez sorumluluklar yüklemektedir. İnsanda iki adet şuur vardır. Biri adalet ve diğeri tarih şuurudur.

Huzursuz ve istikrarsız bir dünyada hiç kimse güvende değildir, 'Bize bir şey olmaz' mağrurluğu, 'Her koyun kendi bacağından asılır' mantığı, 'Bana dokunmaya yılan bin yıl yaşasın' masalı alıcısı olmayan, satıcısı bulunmayan çürük ve küflü mal gibidir.

Sözün doğru olması kadar millete mensubiyet ve sadakat hissiyatının da ağır basması, ağırlığınca da mücevher gibi parlaması usulen de esasen de gerek ve yeter şarttır.

'Terörsüz Türkiye', 'Terörsüz bölge' hedefleri Türk milletinin kaderine aracısız ve fazılasız sahip çıkma hamlesidir.

Milliyetçiliğin fikir prizmasından baktığımızda, demokrasinin, özgürlüklerin ve insan haklarının istismarına fırsat verilmeden, sinsi ve hain emelleri maskelemesine dikkat ve uyanıklık göstererek güçlendirmek kuşkusuz vazifemizdir.

