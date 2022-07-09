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Politika

MHP Lideri Bahçeli'den Türk Tabipler Birliği'ne tepki: Sözde meslek grupları kargaşayı hedefliyor

Kurban Bayramı nedeniyle basın açıklaması yapan MHP Lideri Bahçeli, Türk Tabipler Birliği'ne tepki gösterdi. Bahçeli, 'Sözde meslek grupları kargaşayı hedefliyor. Her defasında söylüyorum Tabipler Birliği kapatılmalıdır. Bir avuç ne idüğü belirsiz doktor kılıklı anarşist ruhlu insanlardan mesleği kurtarmak lazımdır' dedi.

9 Temmuz 2022 Cumartesi 07:42 - Güncelleme:
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "En son olarak bir doktor kardeşimizin hayatını kaybetti, büyük bir üzüntü içinde olmamız gerekirken, sözde meslek grupları toplumsal kargaşa yaratmak ve siyasi iktidarı istifaya davet ederek, zillet ittifakının yandaşları gibi hareket etmişlerdir. Bunlar ülkemizin hayrına değildir. Şehitlerimiz varken, Türkiye'de şiddetten yararlanarak, bunlarla ilgili toplumsal değerlendirmelere şiddeti nasıl önlememiz gerektiğine dair milletimizi aydınlatma çabaları varken, Türkiye'nin her yerinde 50-60 kişiyi geçmeyen kişilerle, polisimizle çatışmak kimsenin hakkı değildir." dedi.

"TTB KAPATILMALIDIR"

Bahçeli, "3-5 ne idiğü belirsiz, kuruluşlarla bir yere varmak mümkün değildir. TTB kapatılmalıdır, hekim kardeşlerimizi yeni bir organizasyona gitmelidir. Anarjist yüzlü insanlardan mesleği kurtarmalıdır." ifadelerini kullandı.

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