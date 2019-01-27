MHP Lideri Devlet Bahçeli, MHP İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret etti

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Binali Yıldırım'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulunan Bahçeli, ardından 4. Levent'teki MHP İl Başkanlığı binasına geçti.

Çiçeklerle karşılanan Bahçeli, burada TBMM Başkanvekili Celal Adan, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür'ün de aralarında bulunduğu partililerle bir araya geldi.

Basın mensuplarının görüntü almasının ardından görüşme, basına kapalı devam etti.