MHP Lideri Devlet Bahçeli, MHP İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret etti
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin il başkanlığını ziyaret etti.
- AA
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Binali Yıldırım'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulunan Bahçeli, ardından 4. Levent'teki MHP İl Başkanlığı binasına geçti.
Çiçeklerle karşılanan Bahçeli, burada TBMM Başkanvekili Celal Adan, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür'ün de aralarında bulunduğu partililerle bir araya geldi.
Basın mensuplarının görüntü almasının ardından görüşme, basına kapalı devam etti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.