İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2692
  • 6,0192
  • 220.129
  • 101.801
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

MHP Lideri Devlet Bahçeli, MHP İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret etti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin il başkanlığını ziyaret etti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Binali Yıldırım'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulunan Bahçeli, ardından 4. Levent'teki MHP İl Başkanlığı binasına geçti.

Çiçeklerle karşılanan Bahçeli, burada TBMM Başkanvekili Celal Adan, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür'ün de aralarında bulunduğu partililerle bir araya geldi.

Basın mensuplarının görüntü almasının ardından görüşme, basına kapalı devam etti.

FETÖ´cü koca ´HDP´ye oy ver dedi'', oy vermeyeceğini anlayınca eve kilitledi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'İsrail Katar'ın yardımlarını koz olarak kullanıyor'

'İsrail Katar'ın yardımlarını koz olarak kullanıyor'

Çin'de gümrüğe takılanlar hayrete düşürdü

Çin'de gümrüğe takılanlar hayrete düşürdü

Maduro'yu tanımaya devam edecekler

Maduro'yu tanımaya devam edecekler

Misakımilli'nin sınırları belgelere yansıdı

Misakımilli'nin sınırları belgelere yansıdı

İşte AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın Antalya adayları

İşte AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın Antalya adayları

AK Partili Yılmaz'dan 'cennet beraatı' sözleri ile ilgili açıklama

AK Partili Yılmaz'dan 'cennet beraatı' sözleri ile ilgili açıklama

TSK Suriye'de YPG/PKK'lı teröristleri ateş altına aldı

TSK Suriye'de YPG/PKK'lı teröristleri ateş altına aldı

Siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri belirlendi

Siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri belirlendi
 

POPÜLER HABERLER

Engelli adamın infaz edilme anı kameralara yansıdı

Engelli adamın infaz edilme anı kameralara yansıdı

Çölde Av Resim Müzesi'ne taşınıyor

Çölde Av Resim Müzesi'ne taşınıyor

Dünyanın en uzun isimli şehri: 163 harften oluşuyor

Dünyanın en uzun isimli şehri: 163 harften oluşuyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA