CANLI Bahçeli: Dış güçlerden medet umanları uyarıyorum, bu milleti karanlığa çekemezsiniz

09 Şubat 2021 Salı 10:41 - Güncelleme: 09 Şubat 2021 Salı 11:07

Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları:

Aziz vatandaşlarımızı, değerli kardeşlerimizi selamlıyor, hepsini kucaklıyorum. Ne mutlu bizlere ki bugünkü grup toplantımız MHP'nin 52. yıldönümüne tekabül etmiştir. MHP müstesna bir şuurun aklıdır. Geçmişten geleceğe dair bir nehir gibi akan milli yolculuğun son yüzyılında söz sahibi olmuş Türk milliyetçilerinin ve MHP'nin öncelikli varlık nedeni kahramanların taşıdığını devam ettirmektir.

Ne tarihimizi, ne coğrafyamızı ne de kimliğimizi değiştirme isteğine sahibiz. Dünyanın ülkemizin ve milletimizin yaşadığı sorunları ve tehlikeleri bilmeden partimizi anlamanın mümkün olmadığı açıktır.

Bugün bol keseden sallayan siyasetçilerin bunlara verilecek bir cevabı var mıdır? Bir defa herkesin kabul etmesi değilse bile anlaması gerek husus MHP Türkiye'nin lehine ve yararına olduğuna emin olduğu her tahrik karşısında direnmiştir. Bu mücadele aynen korunacaktır. Demokrasi dışı arayışlara heves edenler, dış güçlerden namertçe medet umanlar; Alayınızı uyarıyorum; Girdiğiniz yol uçurum. Bu milleti karanlığa çekemezsiniz. Yaparız diyen varsa hodri meydan, mücadeleye son nefesimize kadar varız.

Ebedi vatanımızda, Türkiye çatısı altında, milli birlik ve kardeşlikle yaşamak dışında bir isteğimiz olmadığıdır.

Partimizin 52. kuruluş yıldönümünün hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bölücü terörle mücadele ederken güvenlik güçlerimizi rahmetle yad ediyorum.

Cumhur İttifakını iki ana paydaşı olan MHP ve AK Parti dışındaki partiler Türk siyasetindeki içten içe çürünenin yegane failleridir. Ne dedikleri bellidir ne de duruşları berraktır. Derin çatlaklar, gayri ahlaki irtibatlar demokrasi kültürümüz açısından kaygı vericidir. Malum partilerin telaş içinde birbirlerine gidip gelmeleri oldukça sıklaştı. Merak ediyoruz; bayram değil seyran değil bunların kulağına kim neyi fısıldadı? Çıkar mücadeleleri, yeni ittifak kurma niyetleri derken siyasetin zillet ayağı toz duman içindedir.

CHP Genel Başkanı, HDP'ye karşı siyasi koronadan dolayı siyasi sosyal mesafe koymuştur. İçeride can ciğer kuzu sarması, dışarı çıkınca ne sen tanı beni ne de ben seni. CHP ve HDP kimi kandıracaklarını düşünüyorlar? Madem çıkmaya yüzünüz yok o zaman niye görüşüyorsunuz? Korkuyorsanız neden yürek yemiş gibi konuşuyorsunuz? Birbirinin yanında dahi duramayanlara millet güvenir mi? Arka kapıda buluşmayın, mertseniz çıkın sahneye de boyunuzu görelim.

"ZİLLET İTTİFAKI'NIN GÖRÜNMEYEN İTTİFAKLARI PKK'DIR, FETÖ'DÜR"

Zillet İttifakı'nın görünmeyen ittifakları PKK'dır FETÖ'dür. CHP Genel Başkanı son günlerde paniğe kapılmıştır. CHP ile HDP'yi ayırt etmekte zorlandığımızı özellikle altını çizerek ifade etmek istiyorum. CHP savruluyor, bu partinin küçük kuklası İP savruluyor. Tavsiyem CHP Yönetimi'nin Kandil'e değil, Anıtkabir'e bakmasıdır.

İzmir BB devlet içinde devlet değildir, devlet tektir, herkes bilsin ki bu devlet Türkiye CUmhuriyeti'dir. Eğer belediye dış finansman kullanacaksa bunun onay makamı Hazine ve Maliye Bakanlığı'dır. İzmir'de özerk bir yönetim kuruldu da bizim haberimiz mi yok? CHP'li belediye başkanları belediye işlerinden başka her şeye burnunu sokmaktadır.

Bu devran böyle gitmeyecek, bu kervan bu şekilde ilerlemeyecek.