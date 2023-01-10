MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar:

Adım adım 2023 stratejisi ile 100. yıla giden sürecin dört başı mamur hazırlıkları yapılmaktadır. Biz adımlarımızı adam gibi attıkça önümüze engeller çıkmaktadır. 53 yılını geride bıraktığımız siyasi mücadelemizin her etabı zorluklarla geçmiştir. Elbette bu kutlu yolculuk ikna edilmişlerle değil, inanmışlarla, kapı arasından bakanlarla değil, kapıyı omuzlayıp içeri girenlerle yürülmüştür. Aka karışmayı, tavaya bulaşmayanlarla, balkondan seyredip suya sabuna dokunmayanlarla ne can beraberi olunacak ne de ülkülerimizin peşinden gidilecektir. Bizim siyasetteki gayemiz Türk Milleti'nin varlığının muhafazası, yeri gelirse de hesapsızca müdafaasıdır. Bu yılki seçimler için vakit daraldıkça, zaman kısaldıkça, vade yaklaştıkça hain proje elemanları oyun uşakları birer birer deşifre olmaktadır.

2023 yılı bir turnusol kağıdı gibi her rezaleti açığa çıkaracaktır. Bu süreç başlamıştır. 2023 seçimleri iftira ile iffet, irade ile ihanet arasında geçecektir. Türkiye'nin önünü kesmek, yükselişini durdurmak, ayağına zincir vurmak, onca yapılanı yıkmak, onca yatırımı ve hizmeti baltalamak amacıyla faal halde olanlar aynı kuyrukta sıraya girmişlerdir. Husumet cephesi, kalabalık ve karanlıktır. Seçime kadar her türlü provokasyonun sahnelenmesi muhtemeldir.